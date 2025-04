Ascolti tv ieri (22 aprile): la ‘iena’ Gentili vola, crollo Rai 1, Striscia fa festa senza De Martino Tutto Quello Che Ho cresce fino al 16,8% di share, serata da incorniciare per Le Iene, bene Floris e Berlinguer migliora: tutti i numeri e dati Auditel

Nuove sfide a distanza nel martedì degli ascolti tv. Ieri martedì 22 aprile 2025, infatti, in prima serata su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata di Fuochi d’Artificio, mentre su Canale 5 è stato anticipato l’appuntamento con Vanessa Incontrada e la fiction Tutto quello che ho. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Fuochi d’Artificio e Tutto quello che ho

Dopo l’ottimo debutto della scorsa settimana (17% di share e più di 2 milioni di spettatori), ieri martedì 22 aprile 2025 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la seconda puntata di Fuochi d’Artificio. La nuova serie Rai trasmessa in occasione dell’ormai vicinissimo 80esimo anniversario della Liberazione non è però andata oltre il 9,1% di share; il terzo e il quarto episodio hanno infatti raccolto 1 milione e 590mila spettatori. Su Canale 5, invece, Can Yaman e Il Turco hanno lasciato spazio a Tutto quello che ho, che ha anticipato l’appuntamento del mercoledì. Ieri è andata in onda in prima serata la terza puntata della fiction con Vanessa Incontrada, che ha radunato 2 milioni e 749mila spettatori, risalendo al 16,8% di share.

Altra ottima serata per Le Iene di Veronica Gentili e Max Angioni; lo show "in nero" ideato da Davide Parenti ha interessato 1 milione e 793mila spettatori su Italia 1, arrivando a toccare il 13,6% di share. Su Rai 2 il film con Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli 18 regali ha invece registrato il 4,1% di share conquistando 713mila spettatori.

Il momento difficile di Un Giorno in Pretura è stato "interrotto" dalla morte di papa Francesco. Ieri il programma condotto da Roberta Petrelluzzi su Rai 3 non è andato in onda e ha lasciato il posto a Mission, che ha fatto segnare il 3% di share con 520mila spettatori.

Il vero volto simbolo del martedì dei talk show continua a essere Giovanni Floris, che ieri al timone di DiMartedì ha superato ancora il milione e mezzo (1 milione e 598mila) di spettatori, confermandosi al 9,8% di share su La7. Su Rete 4 È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer ha invece totalizzato un a.m. di 782mila spettatori, crescendo al 5,7% di share.

Su Tv8, infine, Dinner Club ha appassionato 286mila spettatori, pari al 2,1% di share, mentre su Nove il film con Colin Firth Il Discorso del Re si è fermato a 241mila spettatori, pari a uno share dell’1,4%.

Ascolti, i numeri di ieri: access prime time

Stefano De Martino si è "fermato" ancora una volta e Affari Tuoi ha fatto spazio a un nuovo Speciale Porta a Porta dedicato alla scomparsa di papa Francesco. Canale 5 e Striscia la Notizia ne hanno approfittato per risalire fino al 18% di share, arrivando a più di 3 milioni e mezzo (3 milioni e 649mila) di spettatori.

