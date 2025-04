Ascolti tv ieri (1° aprile): De Martino polverizza ogni record e affossa Rai1. Travolto anche il calcio Stasera Tutto è Possibile tocca il 18,2% di share, la Coppa Italia non sfonda, Morgane migliora, bene Floris e Le Iene di Veronica Gentili: tutti i dati Auditel

Stefano De Martino non conosce limiti (né ostacoli) nel martedì degli ascolti tv. Ieri martedì 1° aprile 2025, infatti, Stasera tutto è possibile è arrivato a toccare il 18,2% di share. Il conduttore campano – già dominatore dell’access prime time al timone di Affari Tuoi –ha polverizzato il record della settimana scorsa volando a 2 milioni e 712mila spettatori e superando sia Rai 1 che il calcio su Canale 5. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Morgane, la Coppa Italia e Stasera tutto è possibile

Stefano De Martino non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi alla guida di Stasera tutto è possibile, che ieri martedì 1° aprile 2025 ha raggiunto il 18,2% di share. La puntata di ieri dello show di Rai 2 (con il ritorno di Bianca Guaccero e Giovanni Esposito tra gli ospiti e il ‘debutto’ nello show di Nek e Giulia Penna) ha stabilito un nuovo record e ha radunato 2 milioni e 712mila spettatori, facendo ancora una volta meglio di Rai 1 e Canale 5. Sulla prima rete Morgane – Detective Geniale 4 è salito al 13,1% di share; la terza puntata della quarta stagione della serie con Audrey Fleurot ha infatti raccolto 2 milioni e 221mila spettatori. Sulla rete ammiraglia Mediaset, invece, non è bastata la semifinale di Coppa Italia – Empoli-Bologna, che non è andata oltre il 10,8% di share e 2 milioni e 712mila spettatori.

Bene Le Iene di Veronica Gentili e Max Angioni; lo show ‘in nero’ di Italia 1 ha conquistato 1 milione e 492 spettatori, confermandosi al 10,5% di share. Su Rai 3 Le Ragazze di Francesca Fialdini ha lasciato spazio al film Stai con me oggi?, che si è fermato al 2,8% di share con 519mila spettatori.

Altra vera e propria certezza del martedì, Giovanni Floris continua il suo periodo d’oro alla guida di DiMartedì, che ieri ha nuovamente superato il milione e mezzo (1 milione e 560mila) di spettatori; il talk show di La7 ha così raggiunto il 9,3% di share. È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer, invece, ha fatto segnare il 5,1% di share grazie a 737mila spettatori sintonizzati su Rete 4.

Su Tv8, infine, Dinner Club ha ottenuto l’1,4% di share (192mila spettatori), mentre su Nove Wanna ha totalizzato un a.m. di 253 spettatori, pari a uno share del 1,4%.

Ascolti, i numeri di ieri: l’access prime time di De Martino

Ormai dominatore della prima serata del martedì, Stefano De Martino continua a giganteggiare anche nell’access prime time, dove Affari Tuoi ha appassionato ben 6 milioni e 471 spettatori. La puntata di ieri ha toccato il 30,1% di share su Rai 1.

