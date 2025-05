Gerri travolto dalle polemiche dopo il finale (aperto) della serie: "Non potete lasciarci così" Dopo l'ultima puntata di Gerri, la nuova fiction Rai considerata "rivelazione dell'anno", non mancano polemiche di varia natura sui social: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Fonte: RaiPlay

CONDIVIDI

Ieri, lunedì 26 maggio 2025, su Rai Uno, è andata in onda l’ultima puntata di Gerri, la fiction Rai con Giulio Beranek nei panni del protagonista e Valentina Romani (nota per aver preso parte alla serie TV Mare Fuori) nel ruolo di Lea Coen. Ambientata a Trani, la storia ruota attorno all’ispettore Gregorio Esposito, seguendone sia la sfera personale – la sua infanzia è segnata da segnata da eventi traumatici e relazioni complicate con le donne – sia quella lavorativa: lui deve lavorare con la sua viceispettrice Lea Coen, ma ben presto diventa l’unica che sembra riuscire a calmarlo e comprenderlo. Nell’ultima puntata di Gerri però abbiamo assistito a un finale aperto che non viene apprezzato dai fan sui social, i quali chiedono a gran voce una seconda stagione perché troppe sottotrame sono state lasciate in sospeso. Ecco cosa è successo sul web nelle scorse ore e le polemiche più ‘gettonate’.

Gerri, polemiche per il finale di stagione: cosa è successo sui social

Gerri, apprezzata da molti, è stata anche criticata per un motivo in particolare, ovvero il gran finale della prima stagione. La serie TV è stata definita un "gioiellino" e una delle "migliori serie Rai degli ultimi anni" da alcuni utenti sul web, e "troppo breve" da altri. Ricordiamo, infatti, che tutta la storia si svolge in 4 puntate, oltre ad essere ispirata ai romanzi di Giorgia Lepore. Ma andiamo per gradi, perché di polemiche ce ne sono davvero tante e c’è pure chi ironizza sul fatto che sarebbe pronta a denunciare se non ne annunciano una seconda stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Partiamo subito dal finale ‘aperto’ che ha spiazzato i fan, portandoli a commentare su X (ex Twitter) con frasi come "Ma perché è finito così Gerri", oppure "Io pronta a denunciare la rai se non dovesse confermare la seconda stagione". E ancora: "Ma che siete pazzi, dateci la seconda stagione tipo subito!", "In che senso #gerri finisce così e lunedì prossimo non c’è un’altra episodio", "Ditemi che ci sarà una seconda stagione perché ci sono troppi quesiti a cui dare una risposta", "Non potete lasciarci così", "4 puntate non bastano! Aspetto gli altri episodi". Qualcun altro invece si dice deluso per un bacio mancato nel corso della serie: "No, allora dirò una cosa controversa ma ci speravo nella ship tra Gerri e la milf: la scena in cucina… ho tremato, speravo in un baciooo".

E pensare che alcuni fan considerano il finale di stagione degno di nota: "Il finale perfetto PER ORA", "Dopo aver perso tutti i suoi punti fermi Gerri va da Lea,l’unica con cui riesce a trovare la calma, lei lo accompagna a vedere sua sorella e poi lo prende per mano. Questo è il loro inizio, ha chiuso col passato e può essere felice con lei, distrutta da questo finale", "Gerri non ha mai avuto bisogno di nessuno, si bastava da solo ma ora non lo è più, ha trovato in Lea la compagna perfetta, colei che in poco tempo è riuscita a capirlo, comprenderlo e amarlo con tutti i suoi pregi e difetti. Il finale perfetto".

Per completezza, segnaliamo anche qualche altro commento positivo in cui vengono elogiati sia la fiction che gli interpreti principali (e non): "La aspettavo da boh, un anno o più, e devo dire che non ha deluso le mie aspettative. Gialli interessanti e storia personale di Gerri veramente intensa e potente. Giulio Beranek e Valentina Romani, ma anche tutto il cast, sono stati pazzeschi. Dev’essere rinnovata!!!", "Fiction promossa a pieni voti! Ben strutturata, coinvolgente e mai banale! Nota di merito per il cast.. Ogni personaggio ha lasciato qualcosa di forte", "Fiction stupenda, trame interessanti, piene di intrighi…attori eccezionali".

E ancora: "Gerri, scritta molto bene, merita una seconda stagione. Con personaggi ben caratterizzati, un passato da scoprire e un futuro da costruire, è decisamente un prodotto di qualità!", "Un finale aperto, un’interpretazione magistrale da parte di entrambi. Due anime rotte che provano a curarsi", "Gerri fiction rivelazione di questo 2025. Bravissimi Giulio Beranek e Valentina Romani. Si può definire un poliziesco romance. Funziona meravigliosamente. E ora non possiamo più fare a meno di loro".

Le polemiche per le sottotrame di Gerri e l’immagine della donna

Altri utenti – come accennato in precedenza – si lamentano della breve durata della fiction Rai: solo 4 puntate per raccontare numerose sottotrame che risultano quindi superficiali nella loro rappresentazione sul piccolo schermo: "Non ho capito perché fare le serie così corte e su tanti aspetti sbrigative per poi dover ‘sperare’ in altre stagioni. Troppo, troppo breve per così tanta carne al fuoco. Peccato, perché per il resto mi è piaciuta molto, molto più della media delle serie rai" scrive un telespettatore. A tal proposito, un utente chiede: "Alfredo potrebbe essere il padre di #Gerri? Il legame tra i 2 è troppo forte". Un altro invece fa una critica che riguarda l’immagine della donna: "Guardare #Gerri promuovere la diffusione di soggetti donne con sindrome da crocerossina da non sottovalutare. Sì Lea Coen ce l’ho con te! Male, male… Ma voglio #Gerri2 comunque. Un finale con probabilità di sviluppo della trama".

Infine, c’è chi fa paragoni con altre fiction più note ma di qualità minore: "50 episodi di quella serie banale e adolescenziale che è diventata Che Dio ci aiuti e per quelle veramente interessanti 4 puntate in croce".

Potrebbe interessarti anche