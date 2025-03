Affari Tuoi, Dino (fortunato) rifiuta offerte da capogiro e fa bene, De Martino balla con le sorelle. I social: "Brividi" Nella puntata del 24 marzo, Dino porta avanti una bella partita senza mai cadere nel tranello del Dottore e vince una ghiotta somma: cosa è successo

È Dino a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di lunedì 24 marzo 2025 nell’access prime time di Rai Uno. Il concorrente della regione Umbria, proprietario di una pasticceria, caffetteria e tabaccheria, ha pescato il pacco numero 14 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla sorella Chiara (sono 8 fratelli in tutto). "Ho compiuto da poco 40 anni e faccio questo lavoro da 25 anni con la mia socia, Chiara" racconta Dino. De Martino, infatti, svela che in studio ci sono le 7 sorelle del concorrente e permette a tutte di presentarsi al pubblico. Insieme alla famiglia, in studio c’è anche un rospo portafortuna (un pupazzo che a inizio serata mettono sopra il pacco). Prima di iniziare la partita, come sempre, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore per portargli la specialità del giorno: lenticchie. Ecco cosa è successo nella puntata del 24 marzo 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 24 marzo 2025: cosa è successo

La partita di Dino e Chiara comincia abbastanza bene perché, pur perdendo subito i 50mila e 30mila euro, il podio resta intatto e infatti suonano le campane a festa. Il Dottore offre 39mila euro, ma l’assegno viene tritato: "Grazie, sono soldi, ma c’è ancora tutto il montepremi sul tabellone, quindi rifiutiamo" dice il concorrente. Col tiro successivo, la coppia di fratelli elimina il pacco da 0 euro ed è subito show con Anema e Core, ma c’è una particolarità: De Martino, oltre a chiamare tutti i pacchisti al centro dello studio, compresi i due protagonisti del preserale, fa ballare anche le altre sorelle di Dino e Chiara. Una volta usciti i 200mila euro e le tanto cercate lenticchie, il Dottore propone il cambio, ma il concorrente lo rifiuta e poi apre ben tre pacchi rossi, quelli che valgono 75mila euro, 10mila euro e 20mila euro.

L’offerta scende a 30mila euro, ma Dino e la sorella vogliono ‘divertirsi ancora un po‘ e quindi decidono di tritare anche il secondo assegno. Seppure poco dopo perdano anche i 15mila euro, restando con soltanto i 100mila e i 300mila euro sul tabellone, la partita si raddrizza dopo una nuova offerta di cambio del Dottore, anche quella rifiutata. In seguito, trovano i 100 euro e Pasquale offre 35mila euro ma, ascoltando il parere delle sorelle sedute dietro di lui – ha chiesto a loro un consiglio -, decide di tritare il terzo assegno. Eliminati anche i 500 euro, il Dottore prosegue con la sua famosa regola dell’alternanza e propone il cambio, ma Dino non ‘se la sente‘ di accettare e si tiene ben stretto il suo numero 14. Quando apre il pacco da 200 euro, il Dottore alza la posta in gioco offrendo ben 50mila euro, ma niente da fare: il concorrente vuole i 300mila euro e non ha intenzione di cedere alla paura.

Trovati i 20 euro, l’offerta sale a 75mila euro, una cifra difficile da rifiutare, ma sul tabellone, oltre i 10 euro, restano i 300mila euro e i 100mila euro, e Dino commenta: "Ora sentirò la voce di mamma che dice ‘accettali’ e quelle dei miei clienti che chiedono ‘perché non hai accettato?’. Ci sono ancora i 100 e 300mila euro, e mi sono sempre detto che finché ci sarebbero stati i 300, sarei andato avanti. Quindi rifiuto l’assegno". Subito dopo arriva la batosta più grande: la ‘coppia’ elimina proprio i 300mila euro e il Dottore offre 39mila euro. "Moralmente ho già vinto perché ho conosciuto loro. Anche se dovessi andare a casa con 10 euro, sarei felice. Ringrazio il Dottore per avermi dato questa opportunità, ma penso di avere i 100 mila euro. Rifiuto l’offerta" dice il concorrente prima di far tritare l’ultimo assegno a Chiara. A questo punto, in attesa del ‘verdetto’ finale, De Martino invita le sorelle di Dino a raggiungerlo al tavolo centrale per vivere insieme questo momento, e solo dopo la pubblicità scoprono di avere nel pacco 14 i 100mila euro! In studio è festa: gli 8 fratelli si abbracciano e il pubblico è in delirio.

Altro che polemiche: è festa sui social

Dopo la puntata del 24 marzo 2025 di Affari Tuoi, mancano proprio le polemiche sui social, perché gli utenti su X (ex Twitter) si dicono entusiasti della partita di Dino: "Sei stato supeeer coraggioso Dino, che partita pazzesca", "Troppo meritato. Che concorrente Dio santo", "LO SAPEVO e che partita! Lui ha giocato benissimo", "Tabaccheria, pasticceria, caffetteria ci mancherai!! E che bella la semplicità", "Che carini, felicissimo per loro", "Si è meritato tutto ma ora se ne va una mia crush".

E ancora: "A casa mia tutti coi brividi", "Ma si può piangere cosi… per un gioco????", "Oddio, come avessi vinto io", "Ma ci si può emozionare per una persona che nemmeno si conosce?", "Sto piangendo come se li avessi vinti io", "Mossa strana del dottore… quando hanno queste cifre di solito fa offerte più allettanti Coraggioso lui!!", "Incedibile come i soldi vadano sempre a chi già li ha. Trentino e Molise giorni fa erano due che davvero avevano bisogno di soldi e sono tornati a casa con 2 dita negli occhi", "Una delle sorelle ha urlato ‘che cu*o’", "Applausi per Dinone, onore al coraggio", "Che bella persona, sono proprio contenta per lui".

