L'Eredità, Marina e la nuova ‘Scossa’ fanno flop. Fischi social con nostalgia della Civitillo: "Che mosceria”

Ancora niente da fare per Marina alla sua nuova Ghigliottina nella puntata de L’Eredità di lunedì 24 marzo 2025. E piovono le critiche social. Scopriamo cosa è successo nel game show pomeridiano di Rai 1.

L’Eredità, puntata 24 marzo 2025: cosa successo

Stavolta a tentare la fortuna nella puntata de L’Eredità di Marco Liorni sono: il campione Gabriele, poi Noemi di Castellammare di Stabia che ha un’agenzia di marketing, Nino ottico lombardo, Alessandra avvocata di Rossano arrivata domenica sera al Triello. Poi c’è Marco, esordiente, dalla provincia di Brescia dove lavora come capo magazziniere, Luana, tecnico sanitario della provincia di Mantova e infine Marina, la traduttrice arrivata l’altro ieri fino ai 100 secondi dopo aver fallito la Ghigliottina il giorno precedente.

Ad arrivare alla sfida cruciale del Triello sono il campione Gabriele, Marina e Noemi. L’esperta di marketing campana si ferma qui, mentre ai 100 secondi se la vedono Marina e Gabriele. Quando il gong suona, Marco Liorni ha finito di leggere la sua domanda: "Quale poeta ha scritto Secretum?" e Gabriele deve rispondere, ma sbaglia. A questo punto finiti i secondi la mano passa a Marina che dà la risposta giusta, ovvero Petrarca e conquista il diritto, a tempo scaduto, di sedersi al tavolo dell’ultimo, decisivo gioco.

La Ghigliottina di Marina

Marina arriva di nuovo alla Ghigliottina, per giocarsi un montepremi di partenza di 85mila euro. La scelta dei termini indizio non è fortunata: la concorrente ne sbaglia tre su cinque e il montepremi per cui gioca si assottiglia fino a 23.125 euro. Le parole da legare logicamente con la soluzione finale sono: "Risultato", "Prodotto", "Negativo", "Superare" e "Ingresso". La parola scritta da Marina sul suo cartoncino rosso è: "Peso", anche se spiega che è una scelta maturata all’ultimo momento. Inizialmente era orientata su "Calcolo". Nessuna delle due intuizioni si rivela corretta. La parola vincente della Ghigliottina di lunedì 24 marzo 2025 è invece "Test".

Le reazioni social e la nuova ‘scossa’ (deludente)

Il nuovo flop alla Ghigliottina, viene commentato in modo sprezzante dagli utenti che giocano in tempo reale all’Eredità su X. C’è chi è polemico sul modo rocambolesco, con cui è terminato il gioco dei 100 secondi con il campione Gabriele beffato a tempo scaduto, e scrive: "Ottima idea ripristinare la scossa, ora ripristiniamo anche i rigori, visto che le regole dei 100 secondi non premiano chi sa veramente le cose". Ma c’è chi fa anche gli immancabili paragoni, una volta che Marina ha sbagliato la parola della Ghigliottina, commentando: "Se andava Gabriele probabilmente indovinava", e poi non mancano i commenti di chi considerava semplice la soluzione di stasera. Scrive un utente: "Stasera anche un ragazzo di 5 elementare avrebbe indovinato", e un altro: "Dai Marina oggi era facile". E ancora: "Marina anche basta! ", "Signora, con tutto il rispetto, ma che cosa sta dicendo?", "Il pane a chi non ha i denti… povera Marina!". E qualcuno fa ironia: "Marina non ha superato il test". La puntata di ieri de L’Eredità era particolarmente attesa anche per un gradito ritorno. Dopo nove stagioni di assenza, infatti, è rientrata nella scaletta del programma (al posto del game I Paroloni) la mitica ‘Scossa‘, la sfida ‘elettrica’ che rese famosa Giovanna Civitillo con i suoi stacchetti sexy, oggi presentata dalla ‘professoressa’ Greta Zuccarello(in maniera un po’ più ‘sobria’ rispetto al passato). La novità, inizialmente accolta con entusiasmo da gran parte dei fan del programma, alla prova della puntata ha rimediato però qualche critica sui social soprattutto per l’interpretazione molto più sobria rispetto al passato. C’è scrive: "No ma che delusione. Va bene una versione più sobria ma per tanto cosi, meglio non riproporla", oppure: "La scossa per me sarà sempre Amadeus", e infine: "Che mosceria . Ricordo Giovanna che scuoteva tutto", "Con padre Marco Liorni questo è il massimo della trasgressione che ci possiamo aspettare", "Dai che delusione… Mi aspettavo molto di più",

