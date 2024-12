Ascolti tv ieri 15 dicembre: trionfa Vincenzo Malinconico, magic moment Fazio e Maria De Filippi domina Tradimento cala al 13% di share su Canale 5, Marco Liorni mette la freccia e stacca Gerry Scotti (in replica): tutti i numeri e i dati Auditel di ieri

Cala il sipario sulla settimana degli ascolti tv e Vincenzo Malinconico si aggiudica un’altra prima serata. Ieri domenica 15 dicembre 2024, infatti, la fiction Rai con Massimiliano Gallo ha trionfato con il 16,9% di share, superando Tradimento (in calo al 13% di share) su Canale 5. Bene Le Iene, mentre continua il momento magico di Fabio Fazio al timone di Che Tempo Che Fa e di Sigfrido Ranucci alla guida di Report. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Vincenzo Malinconico e Tradimento

Ieri domenica 15 dicembre 2024 Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso 2 si è "preso" un’altra prima serata trionfando negli ascolti tv. La terza puntata della seconda stagione della fiction di Rai 1 con Massimiliano Gallo ha appassionato 2 milioni e 845mila spettatori, confermando i numeri della scorsa settimana e raggiungendo il 16,9% di share. In calo, invece, Tradimento su Canale 5: la dizi turca ha ottenuto il 13% di share (l’ultima puntata segnò più del 14%) interessando 2 milioni e 134mila spettatori.

Ottimo risultato per Le Iene, che ha nuova radunato 1 milioni e 373mila spettatori su Italia 1 toccando il 10,2% di share. Su Rai 2, invece, 9-1-1 ha conquistato 639mila spettatori, pari 3,4% di share (a seguire 9-1-1: Lone Star ha registrato 634mila spettatori con il 3,4% di share). Zona Bianca di Giuseppe Brindisi è cresciuto al 4,8% di share su Rete 4 grazie a 666mila spettatori, mentre su Rai 3 Sigfrido Ranucci è volato ancora oltre il milione e mezzo (1 milione e 535mila spettatori) di spettatori per Report, che ha fatto segnare l’8,4% di share.

Continua il trend positivo anche per Fabio Fazio, che su Nove hanno sfondato nuovamente la soglia dei 2 milioni (2 milioni e 122mila) spettatori nella prima parte di Che Tempo Che Fa, raggiungendo il 10,9% di share. La seconda parte del "Tavolo" ha invece egistrato l’8,9% di share con 1 milione e 38mila spettatori. Su Tv8 il film Twilight – New Moon ha appassionato 202mila spettatori (1,2% di share), mentre su La7 A Civil Action ha ottenuto l’1,8% di share con 307mila spettatori.

Ascolti: i numeri di ieri

Se Stefano De Martino si è confermato mattatore degli ascolti tv dell’access prime time alla conduzione di Affari Tuoi (ieri ancora oltre il 27% di share con quasi 5 milioni e mezzo di spettatori), Maria De Filippi continua a dominare nel pomeriggio della domenica grazie ad Amici, che ha toccato il 24,3% di share raccogliendo più di 3 milioni di spettatori su Canale 5, prima di lasciare spazio a Verissimo. Il salotto di Silvia Toffanin ha registrato 2 milioni e 146mila spettatori (pari al 20% di share) nella prima parte e 2 milioni e 405mila spettatori (19,5% di share) nella seconda parte, facendo i conti anche con la crescita di Mara Venier e Domenica In, volati a 2 milioni e mezzo di spettatori (20% di share) nella prima parte e a 2 milioni di spettatori (17,8% di share) nella seconda su Rai 1. Nella fascia preserale, invece, Marco Liorni ha approfittato delle repliche de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (19,4% di share con 3 milioni e 355mila spettatori) per mettere la freccia e staccare il game show di Canale 5 grazie a più di 4 milioni di spettatori per L’Eredità, pari al 22,8% di share.

