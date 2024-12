Affari Tuoi, Giulia tocca il grande gluteo a De Martino e cade nel tranello del Dottore. È polemica: "Se lo merita" Nella puntata del 15 dicembre la concorrente torna a casa a mani vuote nonostante abbia toccato il sedere del conduttore e portato il corno portafortuna

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Nella nuova puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai Uno domenica 15 dicembre 2024, a sfidare il Dottore è Giulia, concorrente della regione Sicilia (da Palermo) e farmacista, che gioca con il pacco numero 14 ed è affiancata in studio dal fratello gemello Alessio. Una volta raggiunta la sorella, De Martino chiede a quest’ultimo se è vero che tra gemelli c’è una connessione speciale e Alessio risponde: "Certo, capita che quando lei sta male sto male pure io". Prima di iniziare la partita, la concorrente appoggia il suo portafortuna, un corno rosso, sul pacco. Vediamo cosa è successo nella puntata del 15 dicembre di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 15 dicembre 2024: cosa è successo

La partita di Giulia e Alessia comincia molto male (e finisce pure peggio), perché perdono prima i 200mila e 75mila e poi i 20mila e i 50mila euro. Inizialmente il Dottore offre 1000 euro a puntata per un totale di 27mila euro, ma la concorrente rifiuta perché "siamo ancora all’inizio". Nel pacco successivo trovano i 5 euro e Alessio prende sotto braccio il conduttore per fare la consueta corsa e consegnare insieme a lui il biglietto della Lotteria Italia. Subito dopo arriva la batosta: svanisce il sogno di portare a casa i 300mila euro. A questo punto chiama il Dottore e De Martino riporta le sue parole: "Vi portate il corno e poi chiamate il 17?! O ci credete oppure no". Poi Pasquale Romano offre il cambio e i gemelli si dicono d’accordo sullo stesso numero, il 13. Quindi accettano l’offerta, nonostante la titubanza di Alessio perché si erano detti di non cambiare mai il pacco ("Tutto cambia qua", risponde la sorella). Nel pacco che Giulia aveva preso all’inizio della partita trovano 15mila euro, e poi scelgono di chiamare il numero 19 perché "quel giorno siamo nati noi, ma sono successe anche cose un po’ antipatiche: mio padre è stato male due volte, sempre il 19". Alla fine eliminano i 500 euro e poi lo 0. Il Dottore mette in campo le due carte e Giulia pesca l’offerta, che è di 15mila euro, cifra rifiutata dalla coppia che poi apre il pacco da 10mila euro. Subito dopo rifiutano anche il cambio e col tiro successivo, per fortuna, eliminano i 50 euro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ora sul tabellone restano i 5mila, 30mila e 100mila euro, ma anche 1 euro, 100 euro e 200 euro. La nuova offerta del Dottore è di 19mila euro, il loro numero, ma Giulia svela: "Abbiamo tanti progetti, prendere casa entrambi, sposarci, lui ha già fatto la proposta di matrimonio per il 2026, se la prende con calma, ma ha già prenotato tutto, ha dato l’anticipo. Io invece sono fidanzata da 18 anni con Valerio, è un avvocato. Quindi ringraziamo infinitamente il Dottore ma rifiutiamo e andiamo avanti". Poi escono dal tabellone i 5mila euro e il Dottore propone il cambio. "Volevo vedere se funzionava anche con me la telepatia, ma c’è qualche interferenza", scherza De Martino quando si aspetta di ricevere una risposta tempestiva dalla coppia nel momento in cui gli chiede, secondo loro, quale sia la proposta del Dottore, ovvero quel cambio che subito dopo rifiutano. In seguito, Giulia elimina anche i 100 euro dal tabellone, che mostra ancora in gara i 30mila, 100mila, 1 euro e 200 euro. Adesso l’offerta sale a 23mila euro, ma l’assegno viene tritato dalla concorrente prima di aprire il numero 18 che contiene 1 euro.

La nuova offerta del Dottore è di 27mila euro, la stessa cifra proposta a inizio puntata, ma i due gemelli scelgono di proseguire la corsa e chiamano il numero 12 della Calabria, sacrificando così il pacco della madre: "Il 12 è il compleanno della mamma, il 10 è il compleanno di Valerio. Tra l’altro, in Calabria, a Tropea, ho conosciuto Valerio 18 anni fa". Nel pacco però trovano i 100mila euro e sul tabellone ci sono i 200 euro e i 30mila. A questo punto il Dottore tira in ballo il fatto che, pur essendo siciliani, hanno sacrificato la madre e offre ancora una volta il cambio. È qui che Giulia spiega perché ha deciso di cambiare il pacco iniziale, il 14, con il 13: "Non ha un vero significato, ma ci piaceva e poi una volta Monia, la sua ragazza (di Alessio, ndr), ci disse ‘se è vero che tra voi c’è questa grande affinità ditemi un numero’ e abbiamo detto 13". Nel frattempo gli autori mostrano una foto del fidanzato di Giulia e De Martino ironizza: "Valerio che ci guarda così è inquietante, sembra una puntata di Chi l’ha visto, con tutto il rispetto per la trasmissione". Poi il conduttore decide di testare la sintonia tra i due fratelli, che devono dire all’unisono se rifiutano o accettano il cambio del Dottore, ed entrambi urlano ‘rifiuto’ nello stesso momento, sorprendendo De Martino e tutto il pubblico in studio. Nel pacco di Giulia, però, ci sono i 200 euro: "Il Dottore l’ha spuntata anche contro i gemelli, Valerio ci guarda e ci giudica. Insomma, due gemelli sfortunati nel gioco ma fortunati in amore!", commenta il conduttore.

Le polemiche sui social

Nel frattempo sui social non mancano le polemiche, anche relative al fatto che Giulia ha toccato il sedere di Stefano De Martino (il famoso ‘grande gluteo’) per scaramanzia, con il conduttore che ha ironizzato: "Ha attinto dalla fonte", e lei che ha sottolineato: "Scusate, ma ho avuto una possibilità e ne è ho approfitto". Poi il conduttore ha ricordato che "questa cosa qui (toccare il sedere, ndr) ha il copyright, perché è stata brevettata da Paolo Bonolis". Queste le critiche a Giulia e alla partita in sé: "Toccare il sedere… manco per scherzo o per idiota superstizione", "100 euro a testa ahahahah, complimenti gemella donna, la prossima volta condividi le tue scelte con tuo fratello e tocca il suo cu*o, non quello del conduttore!", "Sono una brutta persona, dopo la toccatina (non autorizzata) ho tifato per il doc (perché le mani le devono tenere a posto)", "Dopo la toccata di cu*o, mi spiace, ma se lo merita", "Chi troppo vuole…per l’ennesima volta!!", "Purtroppo avevo ragione anche stasera…la strategia del dottore ha funzionato…e ci sono cascati con tutte le scarpe…come al solito…".

Potrebbe interessarti anche