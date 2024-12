Amici, le pagelle: Sting stellare (9), Todaro infiamma la polemica (8), Alessia già scrive la storia (4) Promossi e bocciati della puntata di domenica 15 dicembre del talent show di Canale 5: tra super ospiti, polemiche e uscite fuori luogo

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Va avanti a spron battuto il percorso dei ragazzi della scuola di Amici di Maria De Filippi che lavorano e si esibiscono nella speranza di entrare nella fase più attesa del talent di Canale 5, quella del serale. C’è ancora molta strada per scoprire chi conquisterà le ambite maglie oro, ma nel frattempo il pubblico della rete ammiraglia Mediaset può godersi bellissime esibizioni, grandi ospiti e anche qualche immancabile polemica. La puntata di domenica 15 dicembre di Amici 24 parte a bomba con un super ospite. La ex alunna Giordana Angi infatti, si porta in studio niente meno che Sting e insieme intonano il loro brano. Un inizio veramente stellare. Si prosegue con il cambio di casacca di Ilan Muccino, che passa dalla squadra di Rudy Zerbi che lo sostituisce con Jacopo Sol, a quella di Anna Pettinelli.

Inizia poi la gara. A giudicare i giovani cantanti arrivano in studio i Ricchi e Poveri e Alex Britti, per la danza c’è invece il ritorno, in veste di giudice, di Raimondo Todaro. A vincere le sfide sono rispettivamente, per le due categorie, Antonia e Chiara. A chiudere le due classifiche e a finire in sfida sono invece Chiamamifaro e Alessio. Per quanto riguarda i ragazzi già in sfida dalla scorsa puntata Trigno ha la meglio su Matteo.

Scopriamo i promossi e i bocciati con le pagelle della puntata di Amici 24 di domenica 15 dicembre.

Amici 24, pagelle domenica 15 dicembre

C’è Sting, voto: 9. Basta questa presenza a giustificare il voto. Sting è uno di quei grandi ospiti internazionali che non si vedono quasi più nella tv italiana, e che invece ritroviamo in mezzo ai ragazzi della scuola di Maria De Filippi di domenica pomeriggio. Merito di Giordana Angi che, da anni, viene un po’ presa di mira dai social per lo sventolare la sua collaborazione con Sting e che oggi pomeriggio se lo porta come nulla fosse nel programma che l’ha vista nascere, mentre Maria De Filippi lo tratta come se fosse già uno della sua banda.

Tutti in sfida causa sporcizia in casetta, voto: 8. È uno di quei momenti che non possono mancare in ogni edizione di Amici e che arriva su per giù sempre intorno a Natale: la punizione per il terribile stato della casetta. A fare l’ispezione è Alessandra Celentano, e le immagini che rimandano le telecamere sono veramente apocalittiche. La maestra, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, per punizione mandano in sfida tutti i loro alunni. Lorella Cuccarini invece, dice che deve approfondire le responsabilità dei suoi. Poi, dopo un lungo dibattito i virtuosi della pulizia si salvano. Comunque un grande classico che non poteva mancare e che è giusto non lasciar passare sotto silenzio.

Raimondo Todaro, voto: 8. Torna come giudice della gara di danza e, appena apre bocca, su Alessia, scatena la polemica, prendendosi risposte, rispostine e rispostacce dalla stessa alunna, dalla sua maestra Alessandra Celentano e addirittura dal professionista Alberto. Jackpot.

Ilan drama king, voto: 5. Ilan Muccino viene mollato in corsa da Rudy Zerbi che lo sostituisce con Jacopo Sol ma si salva e rimane nella scuola grazie all’intervento di Anna Pettinelli. Quindi dovrebbe tirare un sospiro di sollievo, e invece al momento dell’esibizione sta ancora lì a dire a Zerbi che non gli ha dato giuste assegnazioni e occasioni. Insomma, le recriminazioni continuano, ma interviene Maria che lo scrolla: "Bisogna che se volete fare sto mestiere andate pure un pò dritti. Ci sei rimasto male, e va bene ma ora vai avanti!"

Emanuel Lo contro Chiara, voto: 4,5. Quest’anno ci sembra quasi che i ruoli si siano ribaltati tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano, che arrivano anche oggi al battibecco. Il motivo del contendere è Chiara che oggi arriva prima nella classifica della gara di danza, ma a Emanuel non convince, tanto che le affibbia un 5 a fronte del 9 espresso da Alessandra Celentano. Un episodio che non è il primo che conferma che Lo quest’anno sembra molto più esigente e severo rispetto agli anni scorsi, vedremo se nel corso della stagione questa impressione sarà confermata, ma al momento pare proprio così.

Trigno che prende in giro i ragazzi dei casting, voto:4. Anche oggi Trigno si salva e rimane nella scuola vincendo una sfida. Non si capisce bene come, ma comunque è ancora lì. Il voto va all’atteggiamento, denunciato da Anna Pettinelli che ha raccontato che, davanti ai casting per trovare lo sfidante, si è lasciato andare a giudizi poco lusinghieri e a sarcasmo. Dall’altro di…? Non si sa, quel che è certo è che un po’ di umiltà non guasterebbe.

Alessia che sta scrivendo un nuovo capitolo, voto: 4. E a proposito di umiltà… Ok, brava Alessia campionessa del mondo, promotrice del solo latino, e che, come dice lei senza ombra di imbarazzo: "sto scrivendo un nuovo capitolo, non c’è mai stata una campionessa di solo prima di me", il tutto perché Todaro ha osato dirle che è una forza della natura ma deve migliorare tecnicamente. Ora, Alessia è bravissima, ma di queste risposte arroganti ne facciamo volentieri a meno. Anche perché, se già da sola sta scrivendo la storia, esattamente cosa ci fa nella scuola di Amici?

