L'Eredità, la Ghigliottina non convince i social. Nuova bufera: "Proprio non ci siamo" Niente bis per Alessia Castagnino, mentre sul web il pubblico critica la soluzione finale: "Tirata per i capelli di un calvo".

Alessia Castagnino è ancora la campionessa de L’Eredità. Nella puntata di ieri, domenica 15 dicembre 2024, la ricercatrice di Storia moderna di Ormea è riuscita a mantenere il titolo del game show di Rai 1, dopo la bella vittoria di sabato, dove ha portato a casa il montepremi di 45mila euro. Giunta di nuovo al Triello con il bolognese Pier Francesco e il 19enne Federico di Lecce, la concorrente è approdata ai Cento secondi contro quest’ultimo: qui il filotto vincente è stato proprio quello di Alessia, che l’ha spuntata rispondendo ‘Piazza Affari’ sul gong. Alla Ghigliottina la campionessa è arrivata con un bottino di 200mila euro, dimezzato fino a 50mila, mentre le cinque parole da collegare tra loro con un unico lemma erano ‘Doppio, Cinema, Storia, Cambiare, In orbita’. Dopo i 60 secondi di tempo per riflettere, la 40enne ha deciso di scrivere sul suo cartellino ‘Mandare‘: "Stasera non sono riuscita a trovare le connessioni", ha detto con un filo di delusione, quasi consapevole di aver poche chance di indovinare. E infatti, la soluzione corretta era ‘Appuntamento‘, risposta molto contestata sui social, dove sono stati pochissimi a indovinare.

L’Eredità, niente bis per Alessia, ma tante critiche social: "Non c’entra per niente"

Alessia è riuscita a mantenere il titolo di campionessa de L’Eredità, ma purtroppo non a fare il bis con il montepremi. La ricercatrice 40enne, infatti, ieri sera non ha indovinato la soluzione della Ghigliottina, e ha dovuto dire addio ai 50mila euro in palio, nonostante la sua brillante performance nelle manche precedenti. La parola che ha scelto per collegare tra loro i 5 indizi (Doppio, Cinema, Storia, Cambiare, In orbita), è stata ‘Mandare’, mentre quella corretta era ‘Appuntamento’, risposta ampiamente contestata sui social. Su X, dove ogni sera il pubblico si riunisce per commentare la partita del game show, in molti non sono riusciti ad azzeccare e tanti altri hanno invece criticato la scelta degli autori: "Comunque, ‘in orbita’, non l’ho ancora collegato adesso", "Non ho sentito quella dell’orbita… È una nuova versione di primo appuntamento, dopo il ristorante e la crociera…?", "No raga. Appuntamento è tirato per i capelli di un calvo. Proprio non ci siamo!, "Appuntamento!! Va tutto bene ma no con orbita!! ", "In orbita non c’entra per niente", "No raga. Appuntamento è tirato per i capelli di un calvo. Proprio non ci siamo!". Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

