Gli ascolti TV di ieri venerdì 28 marzo 2025 hanno raccontato una storia senza sorpresa, ma che non smette di stupire. Antonella Clerici, con il suo "The Voice Senior" (QUI il recap della serata), ha trascinato la prima serata di Rai 1 a un successo schiacciante contro tutti gli avversari, come ormai succede regolarmente da diverse settimane. Con 3.525.000 spettatori e uno share del 23,2%, il talent show dedicato agli aspiranti cantanti ‘over’ ha letteralmente schiacciato la puntata della soap "Tradimento" su Canale 5, che si è fermata a 2.002.000 spettatori con un mediocre 12,9% di share. Un risultato senza discussione, che conferma l’amore del pubblico televisivo per Antonella Clerici e il suo show, capace di regalare intrattenimento musicale e belle storie umane senza mai scadere nel trash o nella tv urlata.

Ascolti TV di ieri venerdì 28 marzo 2025: i dati auditel del prime time

Guardando oltre i dati auditel dei due canali principali di venerdì 28 marzo, il resto della serata non offre particolari spunti d’analisi. Dopo The Voice Senior e Tradimento, il podio degli ascolti tv della serata è completato da Quarto Grado, che sale ulteriormente e conquista 1.323.000 spettatori (9.7%). Bene anche Propaganda Live su La7 (824.000 spettatori, 6,2%) e i de film della serata, Déjà vu – Corsa contro il tempo su Rai 2 (906.000 spettatori pari al 5.4%) e Io vi troverò su Italia 1 (1.135.000 spettatori e 6.5% di share). Su Rai3 Newsroom segna 547.000 spettatori e il 2.8% nella prima parte e 324.000 spettatori e l’1.8% nella seconda parte. Non delude Fratelli di Crozza che sfonda il tetto del milione di spettatori (1.026.000 spettatori) con il 5.9% di share, mentre su Tv8 la replica di MasterChef ottiene 447.000 spettatori con il 3.1%.

Affari Tuoi e L’Eredità dominano contro Canale 5

In access prime time, come sempre, domina Rai 1 con Affari Tuoi. Ieri sera il gioco dei pacchi di Stefano De Martino (che ha visto Alessio incassare 20mila euro) ha radunato 5.685.000 spettatori, conquistando uno share del 28.5%. Insegue a distanza siderale Striscia la Notizia che, pur continuando ad attaccare Affari Tuoi con servizi relativi a presunte irregolarità del format di Rai 1, non riesce a risalire e incsssa 2.793.000 spettatori, pari al 14% di share. La prima rete domina anche nella fascia pomeridiana con l’altro game show, L’Eredità, seguito da 4.656.000 spettatori pari al 28%. Staccatissimo il competitor di Liorni, Avanti un altro di Paolo Bonolis, seguito da 3.046.000 spettatori (19.5%).

