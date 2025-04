Ascolti tv ieri venerdì 4 aprile 2025: 'The Voice Senior' contro 'Tradimento', tutti i dati auditel La semifinale di The Voice Senior domina contro Tradimento, ma perde qualche punto di share. Boom di Quarto Grado, Vespa e De Martino fanno volare Rai 1 in access prime time

Antonella Clerici è la padrona incontrastata del venerdì degli ascolti tv. Ieri sera – venerdì 4 aprile 2025, infatti, la conduttrice di Legnano (già dominatrice in fascia diurna al timone di E’ sempre mezzogiorno) si è ‘preso’ un’altra prima serata al timone di The Voice Senior, che ieri ha celebrato la semifinale dell’edizione 2025. Il talent musicale di Rai 1 ha raggiunto il 21,9% % di share (nuovo record dello show). Flop invece per Canale 5, che continua a far fatica con la soap Tradimento. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti TV di ieri venerdì 28 marzo 2025: i dati auditel del prime time

Ieri sera su Rai 1, The Voice Senior ha stravinto la serata televisiva conquistando 3.367.000 spettatori pari al 21.9% di share, calando però rispetto alla scorsa settimana quando toccò una media del 23,2%. Canale 5, però, non ha approfittato del calo di Rai 1 perché la soap Tradimento si è fermata a 2.239.000 spettatori con (share del 14.4%), dato comunque in netta crescita rispetto a quella di 7 giorni fa. Sul podio di serata sale anche Quarto Grado, che sfiora la doppia cifra con il 9,8% (1.375.000 spettatori) a dimostrazione del solido zoccolo duro di spettatori che segue il programma di Gianluigi Nuzzi. Buon risultato anche per Propaganda Live su La7 (887.000 spettatori e il 6.6%) e per Fratelli di Crozza che sul Nove incassa 1.134.000 spettatori (6.4%). Tra i flop di giornata Rai 3 con Newsroom che segna 311.000 spettatori e il 2%.

De Martino e Vespa dominano in access prime time

In access prime time domina l’accoppiata Bruno Vespa – Stefano De Martino su Rai 1: 5 minuti conquista infatti 4.598.000 spettatori (25.2%), mentre Affari Tuoi (che ha visto Daniela sfiorare una vincita sontuosa) ha radunato sulla prima rete 5.820.000 spettatori (29.6%). Parecchio distanziato dal gioco dei pacchi c’è Striscia la Notizia che ottiene 2.457.000 spettatori pari al 12.5% di share. Rai 1 domina anche in fascia pomeridiana con Marco Liorni e L’Eredità, che sfonda il tetto dei 4 milioni di spettatori (4.045.000, pari al 27.7%) ed è sempre più distante da Avanti un altro di Paolo Bonolis, che ha convinto 2.692.000 spettatori (19.9%).

Per il resto, E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.584.000 spettatori (17.6%) mentre Forum risponde con 1.308.000 spettatori e il 19.3%. Bene Caterina Balivo con La volta buona (16.6%) e Il Paradiso delle Signore (22%), ma soprattutto La Vita in Diretta che si conferma leader della fascia pomeridiana (22.6%)

