Affari Tuoi, Alessio (Mago Casanova) trionfa e De Martino punge Striscia: la frecciata sul montepremi dopo le accuse Nella puntata del 28 marzo, la partita di Alessio e Elena parte malissimo ma finisce meglio di quanto immaginato e De Martino ironizza: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

È Alessio a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di venerdì 28 marzo 2025 nell’access prime time di Rai Uno. Il concorrente della regione Veneto, un impiegato commerciale in un’azienda nel settore della moda e cantante e chitarrista di una band, ha pescato il pacco numero 5 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla fidanzata Elena. Stanno insieme da 10 anni e si sono conosciuti a una festa: "Io dovevo accompagnare un’amica all’incontro, lui un suo amico e alla fine ci siamo messi insieme noi e loro no" spiega la giovane donna. Alessio viene soprannominato Mago Casanova per via della somiglianza con l’ex inviato di Striscia la Notizia, il che potrebbe essere visto come l’ennesima frecciatina al programma di Antonio Ricci che da una settimana manda servizi volti a mettere in cattiva luce proprio il gioco dei pacchi. De Martino, poi, aggiunge una ulteriore stoccata al tg satirico: "Alessio scriverà una previsione, la chiuderà in una busta e a fine partita scopriremo se è un mago oppure no". Poi aggiunge: "Sto scherzando!".

Prima di iniziare la partita, come sempre, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: il Tiramisù. Ecco cosa è successo durante la puntata del 28 marzo 2025 di Affari Tuoi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Affari Tuoi, puntata 28 marzo 2025: cosa è successo

La partita di Alessio ed Elena comincia malissimo perché, col primo tiro, eliminano subito i 300mila euro. Poi vanno via 500 euro (nel numero della new entry), 100 euro, 5mila euro e 50 euro. La sesta chiamata segna un’altra svolta negativa, con Elena che, vedendo il volto del conduttore dopo aver dato un’occhiata nel pacco, chiede: "Stai facendo finta?" De Martino risponde: "Ogni volta che mi allontano dal pacco me lo chiedono. Ma di cosa?" Alla fine, scoprono che nell’ultimo numero scelto ci sono i 100mila euro. Chiama il Dottore e la prima offerta è 26mila euro, "una bella cifra" che Alessio rifiuta perché "ci sono tante altre cifre belle in ballo". Subito dopo l’ennesima batosta: perdono anche i 200mila euro e il podio cambia drasticamente: 30mila, 50mila e 75mila euro sono le cifre più alte sul tabellone.

Si passa alla meditazione zen e alla cloche sulla testa del pacchista successivo, ma escono di scena anche i 15mila euro. Una volta trovati i 20 euro, con De Martino che dichiara "Dai che ci risolleviamo, non molliamo", il Dottore propone solo il cambio e Elena svela che lo accetterebbe volentieri. Il pubblico in studio è d’accordo con lei e Alessio, convinto, lascia il numero 5 (rappresenta il compleanno della sorella Giulia – ora trasferitasi a NY – e spera gli porti fortuna) per prendere il 3 della Sardegna. Subito dopo scopre che nel pacco pescato a inizio partita aveva il Tiramisù. "C’è un altro collegamento col 5, oltre ad essere il numero di mia sorella. Perché mia madre fa un Tiramisù eccezionale" dichiara Alessio prima di eliminare i 200 euro. Nel pacco delle gemelle ‘Emilia’ e ‘Romagna’ ci sono poi i 75mila euro e il conduttore ironizza: "Mai fidarsi delle gemelle". Poi la coppia punta sull’1 della Basilicata, dove trova i 10 euro, e il 7 dell’Abruzzo, che contiene ben 30mila euro.

A questo punto, visto l’andamento negativo, Alessio chiede il mantra ‘Ora tu mi trovi un pacco blu‘ e poi chiama il 10 della Lombardia. De Martino sbircia al suo interno, fa il solito gesto con le braccia e dice al concorrente: "Hai visto come si fanno le magie? Ci vuole il tocco, il giusto movimento". Nel pacco ci sono 0 euro ed è subito Anema e Core. Poi la nuova chiamata del Dottore, ma l’assegno da 10mila euro viene tritato, perché "Abbiamo l’idea di un futuro insieme, siamo uniti da tanti anni. Lei è veramente il mio tutto in questo momento, un futuro senza di lei non me lo immagino. Abbiamo in programma una casa, dei viaggi… poi c’è il progetto musicale e tanti altri sogni".

Una volta eliminati anche i 50mila euro, con soltanto i 10mila euro e i 20mila euro rossi sul tabellone, il Dottore, per due tiri, offre solo il cambio. Secondo Stefano, PaSqualo li vorrebbe aiutare e Lupo si dice d’accordo, mentre Thanat pensa che nel pacco di Alessio ci siano i 20mila euro. De Martino commenta la risposta di quest’ultimo: "Così ci confondi sempre di più, non ci aiuti mai!". La coppia decide di accettare il cambio, lasciando il 3 per il numero 4, entrambi importanti per il concorrente. In seguito, Alessio scopre che nel 3 c’erano i 10mila euro, ma Lupo ricorda che, così facendo, il Dottore gli ha dato la possibilità di prendere i 20mila, l’unica cifra alta ancora in gioco insieme a due pacchi blu, uno da 1 euro e l’altro da 75 euro. Nel 6 delle Marche ci sono i 75 euro, quindi la partita è ancora aperta. Posto davanti a un bivio, Elena lo spinge ad accettare di giocare alla Regione Fortunata ("Bisogna anche rischiarsela un po’, ma decidi tu, io sono qua per accompagnarti e suggerire"), però Alessio sceglie di proseguire la corsa verso i 20mila euro.

Il Dottore decide che la nuova offerta è di 10mila euro, però usa lo strategia delle carte e Alessio pesca proprio l’offerta: la fidanzata rischierebbe e lui concorda. "Comunque è stata una bellissima esperienza, ho stretto dei legami veramente intensi, e ho imparato accenti, usi e costumi, è una cosa più importante dei soldi. Tu, Stefano, sei un uragano. 10mila euro sono soldini, ma vorrei raddoppiare, provare a rischiare. Rifiuto l’offerta" risponde il concorrente. Al termine della partita, Alessio e Elena scoprono che nel pacco numero 3 ci sono i 20mila euro. "Signori, Alessio vince contro il destino! Il Mago casanova ha trasformato un Tiramisù in 20mila euro, la magia è riuscita!" commenta Stefano De Martino tra abbracci e applausi in studio.

Le polemiche sui social

Dopo la puntata del 28 marzo di Affari Tuoi, non mancano le polemiche sui social: "Il Mago Casanova del Veneto che vince 20.000€ grazie alle strategie del Dottore…", "Il dottore non gli voleva dare neanche quei pochi… tiè", "Vi è andata fin troppo bene", "Ma gioca lei o lui?!", "Il dottore è l’unico che sa quanti soldi ci sono nei pacchi…illudersi che li voglia aiutare è masochista…", "Stefano vorrebbe menare il dottore e noi con lui", "Accettano il cambio…si fidano del dottore…ma lo sanno che il dottore è uno stratega e non è un loro amico???"

Potrebbe interessarti anche