Antonella Clerici: “Mi dicono torna in cucina, lo odio”, lo sfogo in tv dopo le polemiche su Anora Nella puntata di oggi di È sempre mezzogiorno, la conduttrice ha risposto a tono dopo gli attacchi ricevuti sui social: ecco cosa è successo.

Antonella Clerici, come tutti i cittadini, è libera di esprimere il proprio parere nel bene e nel male. L’unica differenza è che, come personaggio pubblico, questo può portarla ad essere soggetta ad attacchi pesanti e gratuiti dalle persone che magari non la pensano allo stesso modo. E questo è esattamente ciò che è accaduto dopo che la conduttrice ha espresso sui social il suo parere negativo nei confronti del film Anora. Antonella si è infatti ritrovata a ricevere attacchi, frasi infelici e insulti ai quali ha risposto in diretta tv. Scopriamo di più.

Antonella Clerici sul film Anora: "Uno dei più brutti che abbia mai visto". Il web insorge

Il film del momento è sicuramente Anora di Sean Baker, vincitore di ben cinque premi Oscar su sei nomination, che continua a registrare grandi incassi al botteghino e moltissimi commenti positivi. Come ben sappiamo, però, non è detto che un film possa piacere davvero a tutti, e questo vale anche per una pellicola pluripremiata come Anora. Proprio ieri, Antonella Clerici ha scritto su X un post nel quale esprimeva il suo parere negativo sul film.

"Anora il vincitore di 5 oscar è uno dei film più brutti, insulsi, inutili che abbia mai visto", ha scritto la conduttrice. Un parere personale che ha però scatenato immediatamente una pioggia di commenti negativi verso di lei, con tanto di insulti e frasi veramente infelici. "Antonella, il fatto che tu sia famosa per qualche miracolo divino inspiegabile anche ai più grandi Teologi dei nostri tempi non è una giustificazione per sparare str***ate degne di qualcuno che come punto massimo di cultura cinematografica ha i film con Siani", si legge in un commento a dir poco pungente. E ancora: "Anche le tue ridicole trasmissioni hanno vinto dei premi", "Antonella, purtroppo al mondo ci sono persone che non hanno proprio le basi culturali/artistiche per capire certi prodotti. Tu mi pare che rientri nella categoria".

Antonella Clerici risponde alle critiche: "Mi dicono torna in cucina, lo odio"

A seguito della pioggia di critiche ricevuta dopo aver espresso il proprio parere sul film Anora, Antonella Clerici ha voluto rispondere a tono. Nella puntata di oggi di È sempre mezzogiorno, la conduttrice è entrata in studio sulle note di Sincerità di Arisa affermando: "Sì, sincerità perché dico sempre quello che penso e scateno un po’ di discussione social. Sono andata a vedere Anora e ho detto quello che penso: è un film brutto. Molti erano d’accordo con me, altri invece no e qualcuno mi ha detto: ‘Torna in cucina’ che è la cosa che odio di più, oppure ‘Sei una boomer’. Io ho visto tanto s***o e d***a, ma poco rock’n’roll. Sarò una boomer, ma a me non è piaciuto". Come sempre, Antonella ha quindi risposto con estrema classe, l’arma migliore contro chi, invece, utilizza l’insulto come massima espressione.

