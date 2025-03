The Voice Senior, cosa è successo: Clerici in lacrime, Clementino 'disonesto', D'Alessio blocca (a tradimento) Bertè Nella puntata del 28 marzo, non mancano mosse furbe di Clementino e Gigi D'Alessio, ma anche Antonella Clerici commossa e il duetto di Arisa: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

L’ultima puntata dedicata alle Blind Auditions di The Voice Senior, condotta da Antonella Clerici su Rai Uno venerdì 28 marzo 2025, si conclude tra momenti di commozione, qualche sana risata e grandi emozioni: c’è chi si emoziona sul palco e chi si sente a disagio nei panni di giudice, ma anche chi aiuta, fa ‘acchiappi’ particolari e blocca i concorrenti e i coach, ovvero Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino. Ecco cosa è successo nella puntata del 28 marzo di The Voice Senior.

The Voice Senior, puntata 28 marzo 2025: cosa è successo

La puntata comincia con Clementino che torna a parlare della sua linea di giocattoli Clementoys e Arisa che cerca di presentare il Clementirex, "l’unico dinosauro che sa rappare", ma che ci riesce solo dopo una serie di tentativi divertenti non andati a buon fine. Il primo concorrente è Nunzio Laudadio che sembra più giovane dell’età che ha, tanto che tutti i giudici gli chiedono chiarimenti: "La verità è che ne ho 65, l’ho letto sulla mia carta d’identità" commenta il concorrente, che sceglie poi Gigi D’Alessio nonostante un legame ‘rap’ con Clementino, e infatti subito dopo improvvisa un testo che manda in estasi quest’ultimo giudice. Intanto, quando è il momento delle arringhe, una donna tra il pubblico in studio urla: "Nunzio, scegli me!", ma lui, dopo aver ringraziato, chiarisce: "Ho già la mia metà, Daniela (viene inquadrata, ndr), sono già occupato". Questa volta è Antonella Clerici a portare le sue foto di quando era solo una bambina, tra cresima e spiagge dove indossava il topless.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La seconda concorrente, Angelina Castellucci, racconta del marito morto a causa della Sclerosi Multipla: "La musica mi ha dato il coraggio di reagire specialmente nei dolori della vita" svela l’aspirante The Voice. Ad accompagnarla all’esibizione c’è Sonia, ex concorrente arrivata terza in classifica nella scorsa edizione del talent show di Rai Uno. Angelina sceglie Loredana Bertè senza nemmeno ascoltare le arringhe e Arisa la blocca per complimentarsi con lei: "Canti come una professionista straniera, una jazzista, potresti cantare qualunque cosa e renderla magica". Elsa Baldini, che in passato ha fatto anche la corista al bagaglino, torna a esibirsi su un palco con Se stasera sono qui di Luigi Tenco e convince tutti, proponendo a fine performance un rap in lingua inglese. Ma ad Arisa non basta e le chiede di cantare insieme una canzone, Sally di Vasco Rossi, con Clementino che commenta: "Volo!" E in effetti si vola: le due donne commuovono e in studio fioccano i complimenti, quelli dei giudici ma anche l’applauso del pubblico. Elsa sceglie Arisa.

Non mancano momenti esilaranti: Loredana Bertè imita Gianna Nannini e Arisa riesce a riprodurre la voce di Patty Pravo in maniera molto simile, mentre D’Alessio ci prova imitando la voce nasale di Eros Ramazzotti e Clementino punta sul timbro dello stesso Gigi, il quale si dichiara ‘inimitabile’. Dopodiché, quest’ultimo vede tornare sul palco la sua ‘seconda chance’, Paolo Messori, e questa volta succede qualcosa che non è mai accaduto prima. L’uomo si dice "costretto a rinunciare" all’esibizione, perché "potrei farcela ma potrei anche non riuscirci". Antonella Clerici lo invita a comunicare la sua decisione direttamente ai coach, anche visto che Gigi ha creduto in lui. "Non so come ringraziarti" dice il concorrente a D’Alessio, una volta entrato in studio, mentre la conduttrice spiega cosa è accaduto. Il musicista napoletano si congratula con Paolo: "Una cosa inedita, rispettabilissima. Sono contento che hai fatto una scelta che a te sta bene, siamo felici se lo sei anche tu. Ricordati che una rinuncia non è mai una sconfitta".

Arisa considera ‘un acchiappo disonesto’ quello di Clementino perché, durante la performance di Vito Asta, ha ripetuto più volte ‘questo non va bene’ e poi all’ultimo si è girato, lasciando gli altri giudici a bocca asciutta, in quanto lo voleva "tutto per me". Poi è la volta di Sergio, cantante lirico di Milano che ha varcato la soglia del Teatro Alla Scala: nessuno si gira, ma Gigi chiarisce che lo ritiene ‘già bravo‘ e sottolinea che in squadra ha tutti artisti molto bravi, mentre Loredana e Clementino si dicono pentiti di non essersi girati e Arisa spiega che sta cercando qualcosa di più ’emotivo’. Sui social impazza la polemica: "Non ci credo che non si siano girati", "Peccato.. ora iniziano a non girarsi perché stanno completando la squadra, mah!", "Ma poverino il signore con il sax, mi ha fatto una tenerezza. Almeno uno poteva girarsi".

Quando a cantare è Franco Cosa, che porta sul palco La casa in riva al mare di Lucio Dalla, Gigi D’Alessio resta colpito dalla sorprendente vocalità dell’uomo e si gira dopo pochi secondi, bloccando poi con il pulsante apposito Loredana Bertè appena vede la sua poltrona muoversi. Dopo aver ricordato Dalla, D’Alessio chiede a Franco di non fargli pentire di aver usato il blocco per lui – è l’unico a loro disposizione -, mentre Loredana gli dice: "Io ti volevo", e Clementino, ironico, confessa: "Io odio quando vengono sprecati i blocchi, quindi scegli o me o Arisa". Infine la Bertè dichiara: "Me l’hai scippato!" Il concorrente sceglie D’Alessio che chiude così la sua squadra.

Subito dopo tocca ad Alessandra con Because the Night, e per lei si girano i tre i giudici ancora ‘in gioco’, ma il suo cuore dice Loredana Bertè, artista con la quale dice di essere cresciuta, e così anche lei chiude la propria squadra. Mancano solo Clementino e Arisa all’appello. Arriva sul palco Monica Bruno che si commuove raccontando il suo dolore: "Dopo la malattia di mia madre è stato atroce, mi sentivo anche in colpa a cantare perché a me porta gioia farlo, ma avevo perso lei. Mia figlia ha fatto partire questo treno e sono qui. Vengo con il cuore un po’ frantumato, ma ce la faccio. The Voice rappresenta per me una spinta, un abbraccio" racconta. Antonella Clerici la abbraccia e poi, dopo la performance, ci ritroviamo in una valle di lacrime tra la conduttrice e la figlia di Monica che si commuovono: "L’ha cantata col cuore, e poi anche la figlia stava piangendo e ho pianto anche io" risponde la Clerici a Gigi D’Alessio e Arisa, curiosi di capire il motivo di tanto trasporto.

Monica spiega di aver passato un periodo difficile: "La mia storia degli ultimi anni è stata un po’ infelice. Tutti perdiamo qualcuno, io ho perso prima il papà e poi la mamma. Ho sofferto in maniera rabbiosa, non potevo fare più nulla e allora sono crollata". "Ti capisco, noi figli diventiamo genitori quando li perdiamo, è successo anche a me con mio padre, mia madre e mio fratello. A volte diventiamo più cattivi delle malattie perché vogliamo a tutti i costi, senza capire che a volte li facciamo soffrire di più. Ricordati che sono come le finestre della vita: anche se si chiudono, passerà sempre il sole attraverso di esse." In seguito, Monica sottolinea: "Mia figlia dice sempre la cosa giusta al momento giusto. Mi ha detto: ‘Hai sempre combattuto e ora cedi? Che fai? Ci sono io!’ Allora mi sono rialzata". "Io scelgo la donna, sempre", queste le parole che usa infine per scegliere Arisa, che conclude quindi la ricerca dei componenti della sua squadra.

Quando arriva il turno di Massimo, Clementino non si gira e viene messo in difficoltà da Gigi D’Alessio che crede siano solo scuse le motivazioni del rapper – imprecisioni e una voce simile già in casa – e lo afferma davanti al concorrente, mentre Clementino ammette di sentirsi a disagio perché osservato da tutti e di sentire la responsabilità di essere rimasto l’unico a dover scegliere l’ultimo componente della squadra, il che significa che è costretto a lasciare indietro qualcuno, come accaduto con Massimo. Gigi D’Alessio, una volta uscito dallo studio Massimo, scherza: "Lui ha bisogno di una donna nella squadra e una donna nella vita", ma il rapper precisa: "Però quelle che contano le ho, mia madre e mia sorella, loro sono più importanti di tutto".

Le squadre sono al completo quando Clementino sente Resi e si volta, nonostante quest’ultima si sia bloccata durante la strofa iniziale del suo brano: Arisa, in quel momento, l’ha spronata a proseguire la performance e dimenticarsi dell’errore dovuto all’emozione. Nel frattempo, i coach terminano il brano ‘Viva la vita‘, il cui testo è stato pensato durante tutto il percorso delle Blind Auditions, dalla prima all’ultima puntata.

Le squadre dei coach di The Voice Senior 2025 alla semifinale

La squadra di Gigi D’Alessio:

Silvio Cairola

Luca Virago

Patrizia Conte

Francesco Cammilleri

Graziella Marchesi

Francesco ‘Franco’ Cosa

La squadra di Loredana Bertè:

Gianni Petrillo

Franco Desideri

Eleonora Salvi

Claudio Maggio

Paolo Pietroletti

Loredana Maiuri

La squadra di Arisa:

Maura Susanna

Lucia Del Piano

Gianni Valente

Antonio Summa

Monica Bruno

Danilo Grimeri De Ioanni

La squadra di Clementino:

Luigi Lusi

Gianvittorio Spolverato

Alessandro Acciaro

Andrea Caserta

Bruno Mercatelli

Luigi Sbriccoli ‘Fontana’

Potrebbe interessarti anche