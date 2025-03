L’Eredità, beffa per Ida e gaffe imbarazzante su Antonella Clerici (che interviene). Liorni reagisce così Cosa è successo nella puntata de L'Eredità di venerdì 28 marzo 2025: Ida arriva alla Ghigliottina e la gaffe su Antonella Clerici infiamma il web

Niente da fare per Ida alla sua prima Ghigliottina, anche se se la cava abbastanza bene, ma i social si concentrano su una clamorosa e divertente gaffe che ha a che fare con un grande nome della tv. Scopriamo cosa è successo nella puntata de L’Eredità di venerdì 28 marzo 2025.

L’Eredità, puntata 28 marzo 2025: cosa successo

A inizio puntata, pronti a giocare nella serata di venerdì 28 marzo al game show preserale di Rai Uno guidato da Marco Liorni ci sono: il nuovo campione Stefano che, alla sua prima Ghigliottina, nella puntata di giovedì sera si è portato subito a casa un gruzzolo di ben 47500 euro. A sfidarlo ci sono: Rita, infermiera napoletana, l’esordiente Alessandra responsabile commerciale di Como, il veterano Gabriele, anche ieri a un passo dalla Ghigliottina fermato da Stefano ai 100 secondi. Poi c’è Nicolò studente di Ariccia (Roma), Ida esperta di marketing di Salerno ieri arrivata fino al Triello e infine Federica, segretaria contabile in uno studio medico.

Al gioco cruciale del Triello arrivano il campione Stefano, il veterano Gabriele e Ida. Stavolta a fermarsi in questo gioco è il campione Stefano, mentre ai 100 secondi e a giocarsi la possibilità di sedersi al tavolo della Ghigliottina per provare a conquistare il montepremi di serata sono Gabriele e Ida. A vincere e ad andare a giocarsi alla Ghigliottina un sostanziosissimo gruzzolo che in partenza è di 200mila euro è Ida, al suo esordio nel momento finale e più atteso dell’Eredità. Alla fine della scelta delle parole indizio, il montepremi rimane ancora sostanzioso anche se sceso a 50mila euro. Le cinque parole da legare attraverso la soluzione finale della Ghigliottina di venerdì 28 marzo sono: "Mettere", "Effetto", "Pulsante", "Momento", "Scene". La soluzione che Ida scrive sul suo cartoncino rosso è: "Luce". Ma la soluzione corretta è invece, "Pausa".

Le reazioni social alla Ghigliottina di Ida

Per una volta non ci sono feroci stroncature per Ida da parte degli utenti che giocano su ‘X’ a L’Eredità in contemporanea alla trasmissione. Anche perché la parola proposta dalla concorrente non era assurda, tanto che molti avevano tentato la stessa soluzione proposta da Ida, ossia la parola Luce.

Invece, c’è un altro momento che viene molto commentato, anche dalla diretta interessata. Nel corso del duello dei 100 secondi esce fuori infatti una gaffe esilarante di Gabriele che va immediatamente virale. Marco Liorni chiede infatti: "Chi ha scritto il noto ricettario ‘Quando cucinano gli angeli’?". Il concorrente risponde con sicurezza "Antonella Clerici" e fa esplodere anche la risata del conduttore Marco Liorni: "No, al tempo…Bellissima devo dire la risposta: salutiamo Antonella, ma è Suor Germana".

Sui social il frame del siparietto viene rilanciato da diversi account, mentre gli utenti commentano: "Stavo scrivendo Suor Paola (faccina che ride)", "cos’è il genio", "Ma è suor Germana!", "Gabriele non è serata dai, però ci hai fatto ridere!!!". All’account CinguetteRai che rilancia il divertente vide della gaffe che ha riguardato Antonella Clerici, risponde direttamente la regina del mezzogiorno di Rai 1, che non smentisce la sua ironia, inviando sotto al video due faccine: una che manda un bacio e una che ride.

