Ascolti TV Ieri Sera Sabato 8 Marzo: C’è Posta per Te vince, ma Rai 1 cresce con L’Eredità Scopri gli ascolti TV di ieri sera, sabato 8 marzo: C’è Posta per Te cala a 3,9 milioni, mentre Rai 1 cresce con lo speciale de L’Eredità e ospiti celebri.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Fonte: Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Maria De Filippi continua a regnare sul sabato sera, ma questa volta C’è Posta per Te registra una lieve flessione. Il people show di Canale 5 ha perso quasi mezzo milione di spettatori rispetto alla scorsa settimana, mentre Rai 1 ha visto un incremento di 300mila telespettatori grazie allo speciale de L’Eredità con Marco Liorni, che ha attirato pubblico con la presenza di ospiti del calibro di Marcella Bella, Clementino, Settembre e Nino Frassica.

Ascolti TV Ieri Sera Sabato 8 Marzo: Tutti i Dati

Su Rai 1, lo Speciale L’Eredità, che ha visto la partecipazione di Marcella Bella, Clementino, Settembre e Nino Frassica, ha coinvolto 2.253.000 spettatori con uno share del 15.5%, segnando una crescita per il prime time della rete.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Canale 5, l’ottava puntata di C’è Posta per Te ha totalizzato 3.897.000 spettatori con una share del 28.2%, mantenendo il primato della serata ma con una perdita di circa 500mila spettatori rispetto alla settimana precedente.

Su Rai 2, il finale di stagione di Elsbeth ha registrato 550.000 spettatori pari al 3.3%.

Su Italia 1, il film d’animazione Il Gatto con gli Stivali 2 – L’Ultimo Desiderio ha conquistato 856.000 spettatori pari al 5.2%.

Su Rai 3, Indovina Chi Viene a Cena ha ottenuto 739.000 spettatori pari al 4.4%.

Su Rete 4, il classico I due superpiedi quasi piatti ha appassionato 857.000 spettatori pari al 5.6%.

Su La7, il programma In Altre Parole ha interessato 862.000 spettatori pari al 5.2%.

Su TV8, 4 Ristoranti ha raccolto 301.000 spettatori pari al 1.8%.

Su Nove, il talk Accordi & Disaccordi ha coinvolto 452.000 spettatori pari al 2.9%.

Analisi: Maria De Filippi Vince, ma Rai 1 sottrae pubblico

Gli ascolti tv di ieri sera, sabato 8 marzo, confermano il dominio di C’è Posta per Te, che si mantiene leader con il 28.2% di share. Tuttavia, il calo di quasi 500mila spettatori rispetto alla scorsa settimana evidenzia una leggera battuta d’arresto per il programma di Maria De Filippi.

Dall’altra parte, Rai 1 ha giocato bene la sua carta, proponendo uno Speciale L’Eredità arricchito da ospiti di rilievo come Marcella Bella, Clementino, Settembre e Nino Frassica, che hanno contribuito a una crescita negli ascolti, con un aumento di circa 300mila spettatori rispetto agli ultimi sabati sera della rete ammiraglia Rai. Un risultato raggiunto nonostante la pressoché zero attività promozionale per un programma piazzato come riempitivo di palinsesto, vittima sacrificale del dominio di Maria De Filippi. Il tutto in contemporanea con il San Marino Song Contest, quello sì pompato all’inverosimile essendo RTV compartecipata dalla Rai che per il futuro pensa addirittura ad un simulcast sulla tv generalista.

Bisognerà ora valutare se la Rai riuscirà a consolidare questo trend positivo nelle prossime settimane con l’arrivo del nuovo programma di Carlo Conti "Ne vedremo delle belle"? C’è Posta per Te resta comunque imbattibile per chiunque.

Potrebbe interessarti anche