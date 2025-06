"Nino Frassica è morto", e lui infuria sul web: "Fanno schifo, corn*ti!" L'attore siciliano ha risposto con un video tra ironia e rabbia alla bufala sulla sua morte, circolata online con tanto di finto necrologio e cause inventate.

A dispetto di una notizia impropria diffusa nelle ultime ore, Nino Frassica non è morto. L’attore è vivo, sta bene e lo ha voluto dire chiaramente, con un video pubblicato sui social. Una precisazione che normalmente non dovrebbe servire, ma che si è resa necessaria dopo che, nei giorni scorsi, è circolata l’ennesima fake news sul suo conto. Qualcuno ha messo in giro la voce della sua morte, parlando addirittura di un tumore al fegato in fase terminale. Tutto falso, come chiarito da lui stesso, ma la notizia, seppur infondata, ha fatto il giro del web e allarmato i fan.

La fake news sulla morte Nino Frassica

Quello che allarma i fan è che non fosse la solita scritta buttata lì da qualche account anonimo. Stavolta la fake news è stata confezionata con cura, in un video che annunciava la morte di Frassica e ne spiegava pure i dettagli clinici. Una cosa gravissima, che ha indignato l’attore e scatenato una reazione forte. "Fanno schifo, sono animali", ha detto Frassica nel suo video di risposta. E ancora: "Tumore al fegato in fase terminale, sti corn**i! Dovrò morire ma tra duecento anni".

Il dettaglio assurdo su Jannik Sinner

Come se non bastasse, nel video della fake news non c’era neanche la sua foto. Al suo posto, quella di Jannik Sinner. "La cosa che fa ridere anche se non fa ridere è che parlano di me e c’è la foto di Jannik Sinnear", ha detto Frassica, sottolineando il livello ridicolo della situazione, evidenziando un pericoloso mix di superficialità, disinformazione e cattivo gusto.

Il problema delle bufale online per Nino Frassica e gli altri vip

Non è la prima volta che un personaggio famoso viene dato per morto. Frassica ha voluto smentire con ironia, ma la rabbia si sente tutta. Questo tipo di contenuti girano solo per ottenere like e visualizzazioni, senza rispetto alla base per il soggetto citato. E chi ci finisce in mezzo è costretto a difendersi da qualcosa che non è mai successo. Intanto, per chi avesse ancora dubbi: Nino Frassica è vivo, è in forma e tornerà anche in TV. Lo vedremo ancora nei panni del Maresciallo Cecchini in Don Matteo, con le repliche della tredicesima stagione in onda in queste settimane su Rai 1.

