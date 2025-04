Ascolti Tv ieri 26 aprile: Amici batte Vespa, 4.5 milioni per i funerali del Papa Gli ascolti tv della giornata di ieri 26 aprile segnati dalla scomparsa di Papa Francesco, ma la sera vince sempre Amici.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Fonte: Mediaset Infinity

La giornata di sabato 26 aprile 2025 è stata profondamente segnata dall’evento storico dei funerali di Papa Francesco, trasmessi in diretta da tutte le principali reti televisive italiane. Fin dalla mattinata, l’attenzione del pubblico si è concentrata sull’ultimo saluto al Pontefice, con una lunga copertura televisiva che ha catalizzato l’interesse nazionale e internazionale. Un momento di grande raccoglimento collettivo, seguito da milioni di spettatori, che ha inevitabilmente influenzato il panorama degli ascolti tv di ieri, 26 aprile 2025.

Nonostante l’intensità e il forte impatto emotivo della giornata, la prima serata ha comunque visto andare in onda il principale programma di intrattenimento, confermando l’ottimo stato di salute di Amici su Canale 5. A vincere gli ascolti tv ieri sera 26 aprile è stato infatti il Serale di Amici, che ha superato anche lo speciale di Bruno Vespa dedicato al Papa.

Ascolti tv ieri sera 26 aprile: Amici vince anche contro lo speciale del Papa

In prima serata, Rai1 ha scelto di proseguire la sua programmazione speciale con una puntata di Porta a Porta interamente dedicata ai funerali di Papa Francesco. Il programma di approfondimento condotto da Bruno Vespa ha raccolto 2.321.000 spettatori, pari al 14% di share. Un risultato importante, ma non sufficiente a contrastare la corazzata di Canale 5.

Sull’ammiraglia Mediaset, infatti, è andato in onda un nuovo appuntamento con il Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi che, nonostante la forte concorrenza mediatica legata al Pontefice, ha conquistato il primato della serata. La puntata di ieri, che non ha visto l’eliminazione di nessun concorrente, è stata seguita da 3.926.000 spettatori, con uno share del 26.3%. Un risultato che conferma ancora una volta la forza del format.

Gli altri ascolti della serata di sabato 26 aprile

Passando alle altre reti, su Rai2 la serata crime con la serie FBI ha interessato 896.000 spettatori, con il 5.1% di share, seguita da F.B.I. International, che ha raccolto 714.000 spettatori e il 4.9%. Rai3 ha proposto il documentario Liliana, firmato da Ruggero Gabbai e dedicato alla vita di Liliana Segre: il racconto intenso della senatrice a vita ha emozionato 785.000 spettatori, con il 4.7% di share.

Su Rete4 il film Inside Man ha totalizzato 583.000 spettatori, pari al 3.8% di share. Italia1 ha puntato sul film per famiglie King – Un cucciolo da salvare, che ha coinvolto 648.000 spettatori (4% di share). Su La7, la puntata di In Altre Parole ha interessato 1.148.000 spettatori, con il 6.9% di share.

Sulle reti minori, Alessandro Borghese – Quattro Ristoranti su Tv8 è stato seguito da 419.000 spettatori, con uno share del 2.6%, mentre Accordi & Disaccordi sul NOVE ha registrato 396.000 spettatori (2.5%).

La lunga diretta per i funerali di Papa Francesco da record

A dominare gli ascolti tv di ieri 26 aprile 2025 durante la giornata è stata la lunga diretta dedicata ai funerali di Papa Francesco, trasmessa dal Tg1 Speciale. L’ultimo saluto al Santo Padre ha registrato numeri impressionanti: ben 4.576.000 telespettatori, con uno share del 43.44%. Un risultato che testimonia la profonda partecipazione del pubblico italiano a un evento di portata storica, seguito con commozione e attenzione da milioni di persone.

La giornata di ieri, quindi, ha visto alternarsi il dolore collettivo per la perdita di Papa Francesco e il desiderio di normalità rappresentato dall’intrattenimento serale. In questo contesto, Amici di Maria De Filippi si conferma ancora una volta il programma più forte del sabato sera, capace di tenere alta l’attenzione del pubblico anche in una giornata così particolare per il Paese.

