Ascolti tv ieri 27 marzo: Bonolis cede a Francesca Chillemi (nonostante Maria De Filippi), 'Splendida' Cucciari (da record)

Sfide inedite nel giovedì degli ascolti tv. Ieri giovedì 27 marzo 2025, infatti, la fiction Che Dio Ci Aiuti 8 si è aggiudicata la prima serata con il 21,2% di share, inseguita da Avanti un Altro! By Night al 16,7% di share. Serata da record, invece, per Geppi Cucciari al timone di Splendida Cornice, volato al 7,6% di share; bene anche Paolo Del Debbio, Corrado Formigli e Belén Rodríguez. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Che Dio Ci Aiuti 8 e Avanti un Altro! By Night

Ieri giovedì 27 marzo 2025 la prima serata è stata dominata nuovamente da Che Dio Ci Aiuti 8, che ha raggiunto il 21,2% di share. Dopo la ‘pausa’ della scorsa settimana per lasciare spazio alla Nazionale di calcio, infatti, la quarta puntata dell’ottava stagione della fiction Rai con Francesca Chillemi ha raccolto 3 milioni e 692mila spettatori su Rai 1, riprendendo di fatto da dove aveva lasciato a livello di numeri. Su Canale 5, invece, lo speciale in prima serata Avanti un Altro! By Night condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti (insieme a Maria De Filippi) ha registrato il 16,7% di share, arrivando a radunare 2 milioni e 546mila spettatori.

Serata da record per Geppi Cucciari, che continua a volare alla guida della quarta edizione di Splendida Cornice. L’appuntamento di ieri (la 20esima puntata stagionale) ha toccato il 7,6% di share; record per il programma, che ha coinvolto 1 milione e 221mila spettatori.

Su Rai 2 Blue Bloods ha fatto segnare il 3,2% di share con 542mila spettatori, mentre su Italia 1 il film con Bob Odenkirk Io sono nessuno ha conquistato 1 milione e 261mila spettatori, pari al 6,8% di share.

Nel testa a testa tra i talk show del giovedì Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio ha registrato il 6,6% di share grazie a 923mila spettatori sintonizzati su Rete 4, mentre Piazzapulita di Corrado Formigli è arrivato al 6,5% di share totalizzando un a.m. di 916mila spettatori su La7.

Su Tv8, infine, Cucine da incubo di Antonino Cannavacciuolo ha appassionato 232mila spettatori, pari all’1,4% di share. Bene Belén Rodríguez alla guida di Only Fun – Comico Show su Nove, ancora una volta meglio di Rai 2 grazie al 3,4% di share di ieri con 597mila spettatori.

Ascolti, i numeri di ieri: access prime time e preserale, Bonolis risale

Nell’access prime time di Rai 1 Stefano De Martino è tornato oltre la soglia dei 6 milioni di spettatori al timone di Affari Tuoi, raggiungendo il 29,5% di share e dominando su Striscia la Notizia (ieri al 13,5% di share con 2 milioni e 799mila spettatori). In attesa della prima serata da protagonista, Paolo Bonolis è invece risalito fino al 21,3% di share nella fascia preserale di Avanti un Altro!, che ha radunato 3 milioni e 291mila spettatori (L’Eredità di Marco Liorni è scesa a 4 milioni e 421mila spettatori, pari al 26,6% di share, ma rimane lontana).

