Ascolti tv ieri 13 marzo: il Grande Fratello crolla, Belén non si ferma più e De Martino fa il botto Che Dio Ci Aiuti 8 cresce e trionfa in prima serata col 21,4% di share, Only Fun oltre il 4% su Nove, bene Cucciari, Del Debbio e Formigli: tutti i dati Auditel

Nuovo giovedì senza storia negli ascolti tv. Ieri giovedì 13 marzo 2025, infatti, Che Dio Ci Aiuti 8 ha trionfato ancora una volta in prima serata, salendo al 21,4% di share e affondando il Grande Fratello di Alfonso Signorini (sceso al 14,8%). Altro risultato da incorniciare, dunque, per Francesca Chillemi, così come Belén Rodríguez, che al timone di Only Fun è volata al 4,2% di share su Nove. Benissimo anche i talk, da Splendida Cornice di Geppi Cucciari a Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio fino a Piazzapulita di Corrado Formigli. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Che Dio Ci Aiuti 8 e il Grande Fratello

Ieri giovedì 13 marzo 2025 la prima serata è stata dominata nuovamente da Che Dio Ci Aiuti 8, cresciuto fino a toccare il 21,4% di share. La terza puntata dell’ottava stagione della fiction Rai con Francesca Chillemi ha raccolto 3 milioni e 763mila spettatori su Rai 1, superando senza problemi il Grande Fratello. La puntata di ieri del reality show di Alfonso Signorini – la 39esma diretta stagionale (che ha visto l’eliminazione di Stefania Orlando) – è crollata al 14,8% di share, radunando 1 milione e 913mila spettatori su Canale 5.

Continua il magic moment di Geppi Cucciari, che sorpassa ormai sistematicamente il 6% di share al timone di Splendida Cornice. L’appuntamento in prima serata su Rai 3 di ieri è infatti arrivato al 6,1% di share grazie a 1 milione e 10mila spettatori sintonizzati.

Su Rai 2 Detectives: Casi risolti e irrisolti ha ottenuto il 3,7% di share con 609mila spettatori, mentre su Italia 1 il film Jurassic World ha conquistato ha conquistato 1 milione e 24mila spettatori, pari al 5,9% di share.

Prosegue anche il serratissimo testa a testa tra i talk show del giovedì. Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio ha registrato il 6,7% di share, totalizzando un a.m. di 951mila spettatori su Rete 4. Su La7, invece, Corrado Formigli e Piazzapulita hanno raggiunto il 6,3% di share con 915mila spettatori.

Su Tv8, infine, la sfida di Europa League – Manchester United-Real Sociedad ha appassionato 667mila spettatori, pari al 3,3% di share. Belén Rodríguez continua a volare alla guida di Only Fun – Comico Show su Nove, capace di battere ancora Rai 2 e di sfondare il 4% di share (ieri al 4,2%) con 769mila spettatori.

Ascolti, i numeri di ieri: l’access prime time

Nell’access prime time di ieri giovedì 13 marzo 2025 Stefano De Martino è tornato sopra la soglia dei 6 milioni di spettatori al timone di Affari Tuoi. La puntata di ieri su Rai 1 ha convolto 6 milioni e 383mila spettatori, toccando il 29,4% di share. La concorrenza di Striscia la Notizia si è fermata al 13,4% di share, radunando 2 milioni e 913mila spettatori su Canale 5.

