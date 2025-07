Techetechetè, Bianca Guaccero rialza gli ascolti ma sul web è bufera: “L’avete rovinato”, perché a molti non piace Nonostante gli ottimi di share ottenuti da Rai 1 con nuova versione Top Ten, la presenza della conduttrice non convince i social (e Aldo Grasso)

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Techetechetè vince, ma Bianca Guaccero non convince. Nonostante i buoni ascolti registrati dallo spin-off Techeteche Top Ten nell’access prime time, infatti, la presenza della conduttrice nello storico show di Rai 1 sta suscitando reazioni contrastanti sul web. Da un lato alcuni appassionati hanno apprezzato la novità, ma dall’altro in tantissimi si sono scagliati contro la sua conduzione, compreso Aldo Grasso. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Techeteche Top Ten: le critiche social a Bianca Guaccero

Lo scorso 28 giugno il dominatore di questa stagione televisiva Stefano De Martino ha salutato il pubblico di Rai 1 e Affari Tuoi ha lasciato spazio, come da tradizione estiva, al ritorno di Techetechetè in access prime time. Rimasta tagliata fuori dai nuovi palinsesti Rai per la stagione 2025/26, Bianca Guaccero ha preso il timone dello show per lo speciale spin-off Techeteche Top Ten della domenica sera. Di fronte alla rivoluzione Mediaset e al boom de La Ruota della Fortuna in access al posto di Paperissima Sprint, però, la tv di Stato ha deciso di correre ai ripari e rispondere con la versione Top Ten delle "teche" tutti giorni fino a inizio agosto. Il risultato? Buoni ascolti, ma anche e soprattutto ampio spazio a Bianca Guaccero, di nuovo protagonista su Rai 1 dopo la vittoria a Ballando con le Stelle.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La presenza di una conduttrice, tuttavia – come anticipato – non sta convincendo del tutto il pubblico di Rai 1, soprattutto sul web. "Era difficile rovinare un bel programma come Techetechetè… ci siete riusciti", "Avete rovinato Techetechetè", "Ma perché rovinare un prodotto che ha sempre funzionato?", etc. si legge sui social, dove in tanti non hanno apprezzato la novità della conduzione di Bianca Guaccero in un format ben consolidato, che faceva proprio del collage di immagini senza interruzioni la sua forza: "Techeteche Top Ten non convince per niente (…) il pubblico scapperà", "Inguardabile e cringe. A differenza del format originale", "Preferivo di gran lunga il Techetechetè originale, senza conduzione", "Niente contro la guaccero ma non c’è bisogno di un conduttore per un programma del genere", "Perché stravolgere il format? Era così carino da vedere, una sequenza di sketch, canzoni, programmi dal passato… ora no, la finta entusiasta Guaccero, che siccome ha ballato bene bisogna trovarle un posticino in Rai… adios!" e ancora: "Per una volta la Rai ne aveva azzeccata una: Techetechetè, solo spezzoni di giganti del passato montati su un tema di puntata. Semplice, ritmato. Hanno voluto metterci mano, lunghi preamboli di Bianca Guaccero che presenta gli spezzoni e se li guarda assorta. Non funziona più".

Il ‘nuovo’ Techetechetè era già stato stroncato dal critico Aldo Grasso (che lo aveva definito un "tappabuchi privo di originalità" per nascondere la crisi creativa della Rai) ma, almeno per il momento, il programma continua a reggere con buoni ascolti nonostante la concorrenza de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Non mancano infatti i difensori di Bianca Guaccero: "In molti criticano la nuova formula ma i dati relativi al gradimento dicono il contrario", "La gente lo guarda di più del Techetechetè classico", "Andrò controcorrente ma io seguo Techetechetè solo da quando conduce Bianca Guaccero".

Potrebbe interessarti anche