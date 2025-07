Don Matteo 15, crossover da sogno in Rai, da Che Dio Ci Aiuti arriva Valeria Fabrizi: "Sarò sempre Suor Costanza" Valeria Fabrizi sarà nel cast della storica fiction con Raoul Bova nei panni di Suor Costanza nella prossima stagione: due mondi si incontrano

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Un crossover da sogno, ma è realtà. Direttamente da Che Dio ci aiuti, Suor Costanza sarà in Don Matteo 15. Lo storico personaggio interpretato da Valeria Fabrizi, infatti, sarà nel cast della prossima stagione della fiction con Raoul Bova. I mondi di due delle serie Rai più amate si incontreranno per la prima volta, e non solo per un cameo. Scopriamo tutti i dettagli.

Suor Costanza in Don Matteo 15: il crossover con Che Dio ci aiuti

"Sono entrata in una cosa più bella per me in questo momento" ha svelato Valeria Fabrizi in un’intervista a Spettacolo Mania, annunciando di essere pronta a entrare nel cast di Don Matteo 15, come da lei stesso proposto: "Sono in Don Matteo, è una cosa che ho chiesto io, per cambiare, sono molto felice". Nei panni del suo storico personaggi, Suor Costanza, l’attrice 88enne darà vita a uno dei crossover più incredibili nel mondo delle fiction italiane, facendo di fatto incontrare gli universi di due delle serie Rai più amate di sempre (entrambe prodotto da Lux Vide).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Valeria Fabrizi sarà sul set insieme a Raoul Bova, a Nino Frassica: Suor Costanza incontrerà Don Massimo, così come il maresciallo Cecchini, e i risultati potrebbero essere esilaranti. Ancora non è certo se la saggia madre superiora continuerà le sue avventure in Che Dio Ci Aiuti o se si stabilirà a Spoleto. Quel che è certo è che il suo ruolo in Don Matteo non sarà un cameo o una partecipazione da guest star come semplice mossa di ‘marketing’: Suor Costanza sarà la protagonista di un vero e proprio arco narrativo tutto suo nella 15esima stagione della fiction. "Sarò sempre Suor Costanza" ha rivelato Valeria Fabrizi, non nascondendo tutto il suo entusiasmo per questa nuova sfida televisiva all’età di 88 anni: "Ci sarà un crossover, sono contentissima di lavorare con i colleghi nuovi. Ci aiutiamo a vicenda con le idee per fare il meglio. Sarà divertentissimo".

Uno dei personaggi cardine delle prime stagioni, Suor Costanza aveva perso centralità in Che Dio Ci Aiuti fino a essere eliminata, ma fu reintrodotta proprio per insistenza dell’attrice. "Mi sono battuta per fare Suor Costanza. Eh, sì: l’avevano proprio completamente eliminata. Perché, avendo una certa età pensano sempre che… e io invece qua sto, non mollo!" aveva dichiarato l’attrice, facendo un paragone proprio con Don Matteo ("È come togliere Nino Frassica da Don Matteo. È la parte comica, brillante, la leggerezza"), la serie dove sbarcherà a partire dalla prossima stagione.

Guida TV

Don Tonino 2 | 1 Iris 06:29

Don Tonino 2 | 2 Iris 06:45

Potrebbe interessarti anche