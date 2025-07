Temptation Island, Alessio lascia Sonia M: "Il momento più alto, tutto surreale". I social con Bisciglia: "Santo" Nella puntata del 17 luglio, tensioni tra Alessio e Sonia M, con lei che gli dice di "non fare il sofista" e lui che parla di "dubbio": cosa è successo

Nella nuova puntata di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5 giovedì 17 luglio 2025, fanno discutere ancora una volta Alessio e Sonia M, con lui che le promette di fare un "percorso psicologico importante" una volta uscito dal programma e lei che gli dice di "non fare il sofista con me" durante il falò di confronto.

Un falò di confronto divertente e dinamico, dove a vincere è ancora una volta Sonia, che dimostra una compostezza e maturità viste raramente a Temptation Island, a differenza del fidanzato che invece mostra di non aver capito granché, soprattutto i suoi errori. Ricordiamo infatti che la scorsa settimana l’avvocato aveva detto che forse non ha mai amato la compagna e che le avrebbe fatto la proposta di matrimonio solo per gratitudine, ma oggi Alessio rigira la frittata, o almeno ci prova, risultando però un po’ imbarazzante. Ecco cosa è successo nella puntata del 17 luglio 2025 di Temptation Island tra Alessio e Sonia M e le reazioni sui social.

Temptation Island, puntata 17 luglio 2025: cosa è successo

Dopo quanto accaduto la scorsa settimana, quando Sonia M. ha chiesto un falò di confronto immediato ad Alessio, che non si è presentato e l’ha accusata di volergli rovinare l’esperienza a Temptation Island dicendo che in realtà sarebbe lei a non averlo mai amato, è quest’ultimo a chiedere un falò di confronto per chiarire con la compagna. Sonia rifiuta la prima volta e poi decide di concedergli il faccia a faccia perché "è arrivato il momento". A Filippo Bisciglia, infatti, risponde: "Rimandare non serve più a niente. È arrivato il momento di guardarci negli occhi".

Una volta sulla spiaggia, sembra di essere in un’aula di tribunale: altro che Temptation! I due si affrontano, con Sonia M che chiede ad Alessio se si renda conto di ciò che ha detto nei giorni precedenti, ovvero "non so se la amo ancora o se non l’ho mai amata e ho confuso il sentimento dell’amore con la gratitudine e la protezione". Il giovane però ha una richiesta particolare: "Prima di interagire vorrei vedere il materiale posto a fondamento della sua decisione". Vengono mostrati i video e Alessio risponde parlando di "formula del dubbio", spiegando che "il dubbio contiene sia il si che il no, può avere sia una risposta affermativa che negativa. Non essere sicuro contiene esso stesso la formula del dubbio. Ti sei fatta fregare da un dubbio. Non ci siamo, l’etimologia della parola… ". Ma Sonia M. non ci sta: "Non fare il sofista con me! Non rigirare la frittata! Se avessi detto io queste cose, mi avresti chiamata dopo 5 minuti. Non fare la parte dell’arrabbiato, tu hai preso un bisturi e mi hai squarciato l’anima senza anestesia. Sentirsi dire che forse non mi hai mai amata e che stavi con me per gratitudine… In questo percorso dovevi capire se mi amavi!".

Alessio sostiene che lei non gli ha lasciato il tempo di capirlo per poi dichiarare: "Se l’amavo, non venivo. Perché venire qua altrimenti?", una frase che lascia di stucco la donna e lo stesso Bisciglia, che risponde: "Per mettere alla prova il vostro amore, tanti lo fanno. E’ un po’ come se dicessi che chi viene qua si deve lasciare. Quindi adesso non sai se la ami?". Alessio ribatte: "Certo che non lo so, come faccio a saperlo? Non ho fatto il percorso dove mi volevo mettere alla prova", ma lei sbotta: "Ma di cosa stiamo parlando!". Poi una frase per noi assurda: "Ora spiego perché non so se la amo. Se vivo h24 con lei, a meno che non mi metta a fare il co**ione, non ho occasioni favorevoli per tradirla, interagire con altre persone e vedere lei come si comporta quando non ci sono io". "Quindi il tuo amore nei miei confronti dipende da questo percorso?" chiede lei con rammarico, sottolineando che più che emozionato di vederla sembra arrabbiato.

A questo punto Sonia M. dice di sentirsi offesa: "Tu hai detto delle cose che hanno leso la mia dignità di donna e professionista", e Alessio replica: "L’orgoglio fa morire le persone, ricordatelo". Ma Filippo Bisciglia interviene: "La dignità è una cosa diversa dall’orgoglio". L’avvocata deve anche spiegargli cosa ha fatto di sbagliato perché lui, nonostante le sue parole, pensa ancora di avere ragione: "Tu hai detto che mi hai regalato l’anello per gratitudine! Ma poi ti ho mai chiesto un anello? Ti ho sempre detto che ero contraria al matrimonio per i miei trascorsi. Io sono una persona che vuole i gesti materiali? Dalla proposta di matrimonio i tuoi sentimenti sono cambiati? Perché non me lo hai detto? A me sembra che tu non abbia nessuno cuore, con me sei stato spietato e meschino. Io ho protetto me stessa da una grande sofferenza". Alessio risponde di essere stato condannato "per la sua autenticità" e aggiunge che "la gratitudine e il senso di protezione non sono sentimenti inferiori all’amore sulla bilancia. Quando parlo di protezione, intendo dire che sarei stato disposto a farmi ammazzare per difenderti. Ti auguro di trovare qualcun altro disposto a fare questo per te".

Il confronto prosegue con Sonia M che dichiara "Non mi piace il tuo sguardo, sei troppo aggressivo. Io sono allibita. Sentirti dire che hai il tarlo delle donne e che non provi attrazione per me sono state delle coltellate. Speravo che Temptation Island avrebbe appianato le divergenze tra noi. Tu sei arrabbiato perché non ti ho consentito di proseguire, di sciogliere il dubbio, ma dalle tue parole il dubbio è già sciolto dentro di te. Sei stato molto diretto e netto. Una donna come me, con il mio spessore, non merita di essere trattata così". Alla fine, Alessio decide di tornare a casa da solo perché "non mi hai fatto sciogliere il dubbio. Se mi avessi lasciato finire…", ma lei – giustamente – lo interrompe e sbotta: "E’ un ricatto, io spero che tu sappia che almeno io ti ho amato davvero".

L’avvocata continua: "Pretendevi che io ingoiassi questi rospi e accettassi l’umiliazione. Non mi hai mai amato veramente. Dopo otto anni ancora non sai cosa provi? Volevi solo concretizzare le tue tentazioni. Una donna come me non può avere paura di ventenni". Alessio commenta: "Tu avevi paura che io cedessi alle tentazioni, allora potevamo uscire insieme", e poi chiude dicendo "Io sarei riuscito a resistere, e magari avrei aiutato anche gli altri. È stato il tuo orgoglio a giocarti un brutto scherzo", Lei risponde: "Io credo di meritare una persona sicura del proprio sentimento. Speravo che stasera fosse meno arrabbiato, che tentasse almeno un minimo di recuperare". Alessio scuote la testa: "Non mi conosci abbastanza. Sapevi che mi dovevi lasciarmi fare questa esperienza".

Il triste finale del falò di Sonia M e Alessio a Temptation Island

I due si salutano dandosi la mano e in questo momento Alessio promette: "Questo te lo prometto davanti a tutti: io esco da qua e vado a fare un percorso psicologico importante. Te lo prometto. Ciao Sonia". L’avvocata, rimasta sola con Filippo Bisciglia, conclude dicendosi delusa: "È una delusione enorme. Non mi aspettavo tutta questa rabbia. È come se non avesse nemmeno compreso la gravità di ciò che ha detto". La coppia scoppia, ma non è detta l’ultima parola: "Li rivedremo? Secondo me, sì" dice il conduttore al termine della puntata.

Le reazioni sui social: Filippo Bisciglia "Santo"

Dopo la puntata del 17 luglio 2025 di Temptation Island, non mancano reazioni sui social relative al falò di Sonia M e Alessio: "‘Il materiale posto a fondamento della sua decisione’ è stato il momento più alto della sua vita", "Il percorso psicologico importante solo per elaborare che la fidanzata gli ha mandato all’aria l’opportunità che si era creato e studiato a tavolino a TI, mica per Sonia e otto anni di relazione bruciati", "Comunque quello che ha fatto Alessio è il più chiaro e imbarazzante esempio di gaslight che io abbia mai visto. Mi ha lasciato abbastanza basita", "Il prossimo anno chiederei alla Dott.ssa Bruzzone di condurre insieme a Filippo!?!?!", "E’ stato tutto così surreale", "Quindi mi state dicendo che forse Alessio ritornerà di nuovo? No, ti prego Filippo, fai qualcosa".

E ancora: "La poetessa che sei Sonia M", "Purtroppo #Sonia è ancora presa e finirà per cedere", "Lo ricorderemo così: ‘Prima di interagire, vorrei vedere il materiale posto a fondamento della sua decisione‘", "Ma non è che in questa edizione sponsorizzano FINALMENTE gli psicologi, psichiatri, e le malattie mentali TUTTE? Sia la volta buona che ci ritroviamo lo psicologo prossimamente", "Il casting di quest’anno è stato fatto con l’idea di raddoppiare il trash e il nonsense, se no non mi spiego", "Sonia sei tanto carina e ti vorrei proteggere, però mi spieghi come fai a praticare la professiome se manco riesci a vincere la discussione con uno che ogni 2 parole dice 3 supercazzole?", "Nel guardare questa puntata ho provato disagio, un costante sottofondo di fastidio. Due le ragioni: la violenza nelle reazioni di certi soggetti (si riferisce ad Antonio che lancia sedie e si dispera dopo aver visto un video della sua fidanzata, ndr); la manipolazione di un essere che non merita definizione verso Sonia M. Senza parole (Alessio, ndr)".

Poi i commenti positivi su Filippo Bisciglia: "Filippo: ‘La dignità è una cosa diversa dall’orgoglio’. Chiamatelo Filippo the King", "Filippo Bisciglia è un Santo".

