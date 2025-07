Stasera in tv (17 luglio), Temptation Island verso un nuovo record e Don Matteo rischia grosso: perché I programmi top da vedere in tv giovedì 17 luglio 2025: su Rai 1 continua Don Matteo, mentre su Canale 5 prosegue Temptation e su Rete 4 c'è Charlize Theron.

A cosa assisteremo questo giovedì 17 luglio 2025? Se non sapete cosa scegliere tra le varie proposte delle reti più importanti, rivediamo le serie, i programmi e i film più attesi della serata. Ecco cosa spettarsi.

Stasera in tv (17 luglio), cosa vedere: Don Matteo contro Temptation Island

La prima serata del 17 luglio si apre con un confronto tra classici: da una parte Canale 5, che punta tutto sull’intramontabile successo di Temptation Island, dall’altra Rai 1, che risponde con la solidità narrativa di Don Matteo. Due modi diversi di tenere compagnia al pubblico: da un lato le tensioni tra fidanzati, le lacrime ai falò e i tradimenti, dall’altro le indagini del prete più famoso d’Italia, in un intreccio tra fede, misteri e divertimento. La sfida, almeno sulla carta, sembra già segnata. Il reality dei sentimenti di Filippo Bisciglia è reduce infatti dalle prime due puntate accompagnate da ascolti record (27,8% e 29,6% di share) e tutta lascia presagire che anche stasera Canale 5 dominerà la serata, magari puntando a infrangere il muro del 30% di share.

Chi ha voglia di qualcosa di più esotico può invece pensare a Rai 2, dove torna Delitti in paradiso, con i suoi crimini da risolvere sulle spiagge caraibiche da cartolina. La formula resta quella collaudata: indagini, un pizzico di ironia e paesaggi che fanno venire voglia di prenotare un volo. Rai 3 propone invece L’erede, un film francese che approfondisce i legami famigliari e la scoperta personale. Chi invece ha solo voglia di staccare la spina e guardarsi un film d’azione può puntare su Italia 1, dove va in onda Mortal Kombat con combattimenti spettacolari e personaggi iconici dei videogiochi. Più elegante e strategico è invece The Italian Job, il film su Rete 4 con l’avvenente Charlize Theron.

Non dimentichiamo poi i film sparsi tra gli altri canali, per chi ha voglia di esplorare un po’, troviamo su Iris c’è The River Wild – Il fiume della paura, con una Meryl Streep in versione action, alle prese con una discesa in rafting che si trasforma in incubo. Su 20 si resta sul genere poliziesco con The Corruptor – Indagine a Chinatown, tra gang asiatiche e poliziotti corrotti. Su La 5 invece si cambia completamente atmosfera con Inga Lindström – Il lato dolce della vita, il classico film sentimentale da guardare per rilassarsi durante la serata.

