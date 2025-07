Reazione a Catena, festa dei 'Niente in ordine' ma è bufera dopo la puntata: “Rai 1 non è una rete locale” Cosa è successo nella puntata di ieri (26 luglio): i 'Niente in ordine' risolvono l'ultima parola è incassano 2.219 euro tra i fischi dei social.

Continua la serie vincente dei Niente in ordine. I campioni di Reazione a Catena conquistano la loro seconda vittoria in altrettante puntate, ma anche stavolta la cifra portata a casa non è fenomenale. Carlo, Sonia e Mimmo –tre amici pugliesi – incassano 2.219 euro dopo i 3.782 vinti la sera precedente. Ecco com’è andata la puntata in onda ieri, sabato 26 luglio 2025, su Rai 1.

Dopo aver eliminato le ‘Giovediamoci’, i ‘Niente in ordine’ se la vedono contro le ‘Pinete’, trio composto da Ada, Manuela e Francesca (tre amiche lombarde). Le sfidanti, purtroppo, non dimostrano un buon livello nel gioco dell’Intesa vincente, dove indovinano appena 2 parole. Per i campioni è un gioco da ragazzi batterle – con 11 termini azzeccati – e si presentano alla Catena finale con un montepremi di 142mila euro. Dopo 5 errori nella fase di selezione delle parole, la loro vincita potenziale precipita a quota 4.438 euro, somma ulteriormente dimezzata dopo l’acquisto del terzo elemento. Per incassare 2.219 euro, dovevano trovare una parola collegasse "R" e "Motore". Dopo essersi consultato con i suoi compagni di squadra, Carlo annuncia a Pino Insegno la parola su cui hanno deciso di puntare, che è ‘Registrato". Anche stavolta – così come successo nella puntata precedente – la loro intuizione si è rivelata giusta. I Niente in ordine vincono quindi 2.219 euro, e il loro montepremi complessivo sale a quota 6mila euro. Quella di ieri sera, inoltre, è la quinta vincita consecutiva registrata a Reazione a Catena. Da martedì 22 a giovedì 24 erano state le ‘Giovediamoci’ a risolvere positivamente l’Ultima parola.

I fan del quiz show pomeridiano di Rai 1, è ormai cosa nota, sono abbastanza taglienti nei loro commenti social spesi durante e dopo le puntate. E anche stavolta su ‘X’ c’è qualche utente che commenta con un pizzico di polemica. Uno dei bersagli è la squadra sfidante, che all’Intesa vincente ha offerto una prestazione molto scadente: "Da quando e iniziato il programma, la squadra sfidante di stasera e una delle più scarse in assoluto". Ma non mancano – come al solito – polemiche all’indirizzo degli autori a causa dei quesiti rivolti ai concorrenti durante la puntata, come ad esempio il collegamento proposto nell’ultima catena tra Secchione e Spazzatura: "Non è per complottismo (non capisco come attribuire questo termine a chi fa una semplicissima e banale critica! ) ma mi spiegate in quale parte d’Italia si abbina secchione a spazzatura? A casa mia è secchio o bidone!!", scrive qualcuno. Un altro utente prova a chiarire: "Espressione a uso regionale, Roma in particolare. Non è la prima volta che succede, gli autori non hanno chiaro che RAI 1 non è una rete locale". E ancora: "Catena astrusa"

