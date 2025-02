Ascolti tv ieri (23 febbraio): Imma Tataranni parte forte, Maria De Filippi si rialza, bene Fazio-Ranucci La fiction con Vanessa Scalera chiude la settimana di Rai 1 vincendo col 24% di share, Tradimento al 13,2%, Amici oltre il 24%: tutti i numeri e i dati Auditel

La settimana degli ascolti tv si chiude nel segno di Imma Tataranni. Ieri domenica 23 febbraio 2025 il debutto della quarta stagione della serie targata Rai Fiction con Vanessa Scalera, infatti, ha dominato la prima serata con il 24% di share, superando Tradimento (13,2%). Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio si è confermato terzo programma più visto della serata (9%-7,5% di share), davanti a un ottimo Sigfrido Ranucci alla guida di Report (8,2%). Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Imma Tataranni 4 e Tradimento

Dopo il successo di Serena Rossi e il gran finale di Mina Settembre 3, lo slot della domenica di Rai 1 è passato a Imma Tataranni 4. La quarta stagione della fiction con Vanessa Scalera ha debuttato con il 24% di share; la prima puntata, infatti, ha raccolto 4 milioni e 186mila spettatori (nel 2023 la terza stagione esordì con il 27,1% di share, ma nel mese di settembre). Staccata ampiamente la concorrenza di Canale 5 e Tradimento, salita al 13,2% di share. La dizi turca ha radunato 2 milioni e 83mila spettatori nella prima serata di ieri domenica 23 febbraio 2025.

Report di Sigfrido Ranucci ha registrato l’8,2% di share, crescendo fino a 1 milione e 541mila spettatori su Rai 3. Zona Bianca di Giuseppe Brindisi, invece, ha conquistato 649mila spettatori su Rete 4, pari al 4,6% di share.

Su Rai 2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha ottenuto il 3,4% di share con 697mila spettatori (a seguire N.C.I.S. Origins ha raggiunto 611mila spettatori, pari al 3,2% di share), mentre su Italia 1 Le Iene di Veronica Gentilie Max Angioni ha toccato il 9,3% di share con 1 milione e 294mila spettatori.

Su La7 La7 Doc – Nazification ha totalizzato un a.m. di 218mila spettatori, pari all’1,5% di share, mentre su Tv8 Innocenti Bugie ha fatto segnare l’1,7% di share grazie a 303mila spettatori sintonizzati. Al timone di Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio ha invece raggiunto il 9% di share (1 milione e 733mila spettatori) nella prima parte e il 7,5% (876mila spettatori) nella seconda parte del "Tavolo" su Nove.

Ascolti: i numeri di ieri: Maria De Filippi si rialza

Dopo il clamoroso boom per la puntata speciale post-Sanremo 2025 in diretta dal teatro Ariston della scorsa settimana, Mara Venier è tornata negli studi di Domenica In, che ha registrato il 19,2% di share (2 milioni e 456mila spettatori) nella prima parte e il 19,1% di share (2 milioni e 227mila spettatori) nella seconda parte su Rai 1. Maria De Filippi è tornata a macinare ascolti al timone di Amici, che è tornato sopra i 3 milioni (3 milioni e 102mila) di spettatori con il 24,3% di shar

