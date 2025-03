Ascolti tv ieri 16 marzo: Imma Tataranni chiude (e domina), Fazio ‘controlla’ Veronica Gentili, De Martino e Venier volano L’ultima puntata della fiction Rai con Vanessa Scalera trionfa con oltre 4 milioni di spettatori, Tradimento al 12,7%, Presadiretta migliora: i dati Auditel

Cala il sipario su Imma Tataranni 4, che chiude i battenti dominando un’altra prima serata negli ascolti tv. Ieri domenica 16 marzo 2025, infatti, la quarta stagione della fiction Rai con Vanessa Scalera ha trionfato con il 24,2% di share ( ). Su Canale 5 Tradimento si è fermata al 12,7% di share, mentre Presadiretta ha raggiunto il 5,1% di share su Rai 3. Continua il testa a testa tra Le Iene di Veronica Gentili e Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Imma Tataranni 4 e Tradimento

Il gran finale di Imma Tataranni 4 ha trionfato nuovamente gli ascolti tv. La prima serata di ieri domenica 16 marzo 2025, infatti, la serie targata Rai Fiction con Vanessa Scalera ha dominato nei fati Auditel confermandosi al 24,2% di share. L’ultima puntata della quarta stagione ha registrato 4 milioni e 191mila spettatori su Rai 1. Su Canale 5, invece, Tradimento ha ottenuto il 12,7% di share; la dizi turca ha infatti raccolto 2 milioni e 85mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset.

Su Rai 3 il secondo appuntamento stagionale di Presadiretta di Riccardo Iacona è salito al 5,1% di share (dopo la presentazione al 4,3%), arrivando a sfiorare il milione (985mila) di spettatori. Ancora pericolosamente sotto la soglia del 4%, invece, Zona Bianca di Giuseppe Brindisi, che su Rete 4 non è andato oltre il 3,8% di share fermandosi a 529mila spettatori.

Su Rai 2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha raggiunto il 3,2% di share con 644mila spettatori (a seguire, N.C.I.S. Origins ha conquistato 478mila spettatori, pari al 2,6% di share). Su Italia 1 Le Iene di Veronica Gentili e Max Angioni hanno invece appassionato 1 milione e 292mila spettatori, pari al 9,9% di share.

House of Trump ha fatto segnare il 2,3% di share con 449mila spettatori su La7, mentre su Tv8 il Gran Premio d’Argentina di MotoGP ha raccolto 771mila spettatori, pari al 3,9% di share. Bene Fabio Fazio al timone di Che Tempo Che Fa, nuovamente al 9,2% di share (1 milione e 785mila spettatori) nella prima parte e al 7,3% di share (903mila spettatori) nella seconda parte del "Tavolo" su Nove.

Ascolti: i numeri di ieri: De Martino vola, Domenica In vs Amici

Altro ottimo risultato domenica per Stefano De Martino che, alla guida di Affari Tuoi nell’access prime time di Rai 1, è tornato oltre il 30% (30,8%) di share toccando i 6 milioni e 169mila spettatori.

Nel daytime del pomeriggio, invece, Mara Venier ha approfittato dello speciale in versione ‘ridotta’ Amici Verso il Serale (19,1% di share e 2 milioni e mezzo di spettatori per Maria De Filippi) per raggiungere il 19,1% di share (2 milioni e 59mila spettatori) nella prima parte e il 17,7% di share (1 milione e 727mila spettatori) nella seconda parte di Domenica In.

