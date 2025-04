Ascolti tv ieri (2 aprile): il dominio Milan-Inter ridimensiona anche De Martino, Sciarelli, Cazzullo e Giordano reggono Il film di Rai1 Non Avere Paura – Un’Amicizia con Papa Wojtyla registra il 13,9% di share, stabile Mare Fuori 5 (5,4%): tutti i numeri e i dati Auditel

Il calcio domina il mercoledì degli ascolti tv. Ieri mercoledì 2 aprile 2025, infatti, la sfida di Coppa Italia – Milan-Inter ha richiamato oltre 6 milioni di spettatori, arrivando al 28,4% di share. Su Rai 1 Non avere paura – Un’amicizia con Papa si è fermato al 13,9% di share, mentre su Rai 2 Mare Fuori 5 si è confermato al 5,4% di share. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Non Avere Paura e la Coppa Italia – Milan-Inter

Ieri mercoledì 2 aprile 2025 il calcio ha dominato la prima serata con l’atteso derby di Milano in diretta su Canale 5. La gara d’andata della semifinale di Coppa Italia – Milan-Inter ha infatti toccato il 28,4% di share. La sfida di San Siro tra rossoneri e nerazzurri ha raccolto 6 milioni e 66mila spettatori, superando ampiamente la concorrenza. Rai 1 ha infatti deciso di omaggiare Papa Giovanni Paolo II a vent’anni dalla sua scomparsa con il film Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla, non andato oltre il 13,9% di share e radunando 2 milioni e 682mila spettatori.

Su Rai 2 Mare Fuori 5 si è confermato grazie al 5,4% di share. Dopo l’esordio della scorsa settimana (5,9% di share), la seconda puntata della quinta stagione della serie di successo targata Rai Fiction ha conquistato 1 milione e 60mila spettatori. Su Italia 1, invece, il film con Tom Cruise Top Gun ha appassionato 1 milione e 65mila spettatori, pari al 6% di share.

Ottimi numeri (in lieve calo) per Federica Sciarelli al timone di Chi l’ha visto?, ieri al 9,4% di share ma comunque stabilmente oltre il milione e mezzo (1 milione e 639mila) di spettatori. Bene anche Aldo Cazzullo alla guida di Una giornata particolare; la puntata di ieri dedicata a ‘Il grande romanzo della Bibbia’ ha raggiunto il 6,1% di share con 1 milione e 143milaspettatori. Fuori dal Coro di Mario Giordano, invece, ha fatto segnare 906mila spettatori, pari al 6,2% di share su Rete 4.

Su Tv8, infine, 4 Ristoranti di Alessandro Borghese ha totalizzato un a.m. di 392mila spettatori, pari al 2,4% di share, mentre su Nove Wanna ha ottenuto l’1% di share con 200mila spettatori.

Ascolti, i numeri di ieri: access prime time

Il dominio in prima serata del derby di Coppa Italia – Milan-Inter ha ridimensionato per una sera anche l’access prime time di Stefano De Martino. La puntata di ieri di Affari Tuoi si è fermato "solo" al 24,2% di share, coinvolgendo 5 milioni e 414mila spettatori. Su Canale 5 Striscina la Notizina ha invece fatto incetta di ascolti con più di 3 milioni e mezzo di spettatori e il 18,1% di share prima della partita.

