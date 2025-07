Ascolti tv ieri sabato 19 luglio: Dalla Strada al Palco vince ancora, super Scotti Grandi risultati ancora una volta per Dalla strada al palco negli ascolti tv di ieri sabato 19 luglio, ma ottimo risultato anche per Scotti in access.

Nella serata di sabato 19 luglio 2025, il pubblico televisivo ha premiato ancora una volta negli ascolti tv la musica di strada raccontata da Nek su Rai 1: Dalla Strada al Palco, sebbene in replica, ha conquistato 1.630.000 spettatori pari al 16% di share, confermandosi una delle scelte più apprezzate del palinsesto estivo. Un risultato che vale la vittoria del prime time e certifica la forza del format, capace di emozionare e intrattenere anche senza l’effetto novità.

Dietro Rai 1 si posiziona Ciao Darwin , anche questo in replica, su Canale 5, che ha raccolto 1.258.000 spettatori con uno share del 13.9%. Il programma di Bonolis continua a mantenere il suo zoccolo duro di fan, ma non riesce a tenere testa alla narrazione emotiva e popolare della trasmissione concorrente. Sintomo di una trasmissione che ha fatto sicuramente il suo tempo, come dimostra anche l’addio dato al format dallo stesso Bonolis al termine dell’ultimo ciclo di puntate.

A nettissima distanza le altre reti: su Rai 2 la pellicola Notte di Bugie si ferma al 6.2% di share con 714.000 spettatori, stesso risultato di Jurassic Park – Il Mondo Perduto su Italia 1, che totalizza 660.000 spettatori (6.2%). Più staccate le proposte di approfondimento e cinema d’autore di Rai 3, Rete 4 e La7, tutte comprese tra il 2 e il 4,6% di share.

Ascolti tv ieri sabato 19 luglio, che sorpresa Gerry Scotti

Ma il vero exploit di questa estate continua a verificarsi con l’access prime time, dove La Ruota della Fortuna su Canale 5 si conferma un autentico fenomeno. Il ritorno dello storico game show con Gerry Scotti ha incollato al video 3.093.000 spettatori con uno straordinario 25.2% di share, un risultato che supera nettamente il diretto competitor Techetechetè TopTen su Rai 1, fermo comunque a un ottimo 17.7% con 2.180.000 spettatori. Proprio questa serie di risultati potrebbe portare ad un ritorno del formato classico, ma c’è da fare una riflessione sulla pausa estiva in casa Rai perché dopo lo stop di Affari Tuoi e l’arrivo di Gerry Scotti la musica è cambiata in termini di rilevazioni auditel.

La scelta di puntare su un grande classico del piccolo schermo si sta rivelando vincente per Canale 5: La Ruota della Fortuna non solo traina il pubblico del preserale, ma dimostra di saper parlare anche ai giovani, conquistando le famiglie davanti al piccolo schermo anche nella serata del sabato. Un ritorno vintage che, numeri alla mano, è già una scommessa vinta. E ora il ritorno di Striscia La Notizia a novembre potrebbe clamorosamente essere messo in discussione, anche perché già si prospetta una grande sfida tra Scotti e De Martino.

