Armando Incarnato e Cristina Tenuta, scontro social infuocato: "Mentre eri a Uomini e Donne avevi una fidanzata fuori" L’ex cavaliere di Uomini e Donne lancia un’affermazione che divide, ma non tutto torna: non si può usare la vita privata di qualcuno per screditarlo.

Tra Armando Incarnato e Cristina Tenuta la tensione non accenna a placarsi. I due, protagonisti di vecchie dinamiche nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne, si ritrovano nuovamente al centro del gossip per uno scontro social iniziato quasi per caso, ma finito in un terreno decisamente più spinoso. Da una semplice interazione su Instagram, si è passati ad accuse ben più pesanti e personali, che hanno acceso la discussione tra i fan del programma e non solo.

Uomini e Donne: Armando Incarnato contro Cristina Tenuta

Tutto è partito da uno screenshot pubblicato dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, che mostrava un like messo da Cristina a una storia Instagram di Armando. Gesto che, secondo alcuni, avrebbe potuto indicare un interesse ancora vivo da parte della dama. Cristina ha smentito, ma da lì è partito il solito meccanismo: chi insinua, chi rilancia, e chi, come Armando, decide di dire la sua in modo piuttosto diretto. "Occhio a dire bugie su di me, sennò tocca che dico io la verità sul tuo conto", ha scritto Armando, lanciando un messaggio che suonava più come una minaccia che come una difesa. E infatti, poco dopo, ha rincarato la dose, tirando in ballo un presunto dettaglio della vita privata di Cristina che con la trasmissione non ha nulla a che fare.

L’insinuazione sull’orientamento sessuale

Il punto più discutibile è arrivato quando Armando ha lasciato intendere che Cristina, durante il periodo nel programma, avrebbe avuto una relazione con una donna fuori dal set: "Vogliamo dirlo a tutti che mentre facevi finta di relazionarti agli uomini avevi la fidanzata fuori? Sì tesò, la fidanzata!" Un modo, a suo dire, per dimostrare la presunta falsità della dama e l’incoerenza nel relazionarsi con gli uomini in studio. Ma qui il problema si sposta su un altro piano. Mettendo da parte la trasparenza verso la trasmissione, anche se ciò che dice Armando fosse vero, il punto è che una donna può benissimo essere interessata sia agli uomini che alle donne. Non si può ridurre l’orientamento sessuale a un’accusa, né usarlo come argomento per screditare qualcuno. Cristina aveva inizialmente replicato in modo deciso, accusando l’ex cavaliere di voler strumentalizzare un like per rientrare nel giro del gossip. Ma dopo l’ultima accusa ha scelto di tacere. E forse non è un caso. Quando si tocca un aspetto così personale e privato, non sempre vale la pena continuare a rispondere.

Dinamiche che si ripetono

Non è la prima volta che Armando usa i social per attaccare ex compagni di Uomini e Donne. Lo ha fatto spesso, anche con toni sopra le righe, che in molti hanno criticato. Ma stavolta la questione è diversa: perché qui si è andati oltre la semplice polemica da reality, e si è toccato un tema che merita rispetto e delicatezza. Insinuare che una persona non sia veramente interessata agli uomini solo perché forse ha avuto una relazione con una donna non è solo un errore, è una semplificazione che fa danni. Al di là della dinamica televisiva, forse è il caso di domandarsi fino a che punto si può arrivare, in nome del gossip, prima che la voglia di visibilità calpesti la dignità degli altri. E su questo, il silenzio di Cristina, stavolta, è molto più forte e nobile di qualsiasi altra risposta.

