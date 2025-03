Arisa, storia d'amore al capolinea con Walter Ricci: perché è finita, parla il jazzista La cantante e il jazzista si sono lasciati dopo nove mesi insieme: "Vogliamo concentrarci sulle nostre carriere".

La storia d’amore tra Arisa e Walter Ricci è finita. I due musicisti hanno scritto la parola fine alla loro relazione dopo 9 mesi passati insieme, e a darne notizia è stato proprio il jazzista in una lunga intervista al Corriere della Sera. "Sono in un momento importante e non voglio perdermi neanche una virgola di quel che sto vivendo. Nessuno di noi due ha una routine ed era complicato stare insieme e continuare a crescere professionalmente", ha confessato Ricci, parlando anche della sua carriera in ascesa. Il tempo passato insieme, però, è stato molto bello, e l’artista non lo ha certo rinnegato, anzi: "Quando si è molto presi si dicono certe cose, siamo stati insieme nove mesi e siamo stati bene. Poi ci si rende conto che è meglio fermare la barca", ha sottolineato riferendosi anche all’idea passata di mettere su famiglia insieme ad Arisa, ma spiegando come in certi casi sia meglio scrivere la parola fine su una storia che non può andare avanti.

Arisa e Walter Ricci si sono lasciati: "Vogliamo concentrarci sulle nostre carriere"

"Con lei è finita, vogliamo concentrarci entrambi sulle nostre carriere", le parole di Walter Ricci sulla fine con Arisa. I due artisti si erano conosciuti all’inizio della scorsa estate, all’aeroporto di Palermo: "È scoppiato subito qualcosa ed è incominciata una relazione". Nove mesi insieme, tra alti e bassi, come aveva anche dichiarato la cantante al settimanale Chi: "L’amore ha alti e bassi, oggi siamo in una fase di down, domani up, va così. In amore sono sempre due storie, non è una sola. Ogni tanto le due storie si incontrano e si amplificano insieme, però sono sempre due le strade. L’amore per durare deve essere una comunione di anime, non una fusione che è diverso. Mi piace l’idea di costruire e sto provando a farlo". La voce di Sincerità aveva anche confessato di essere in un periodo molto felice, ma in cui il suo benessere personale veniva prima di tutto, così come la sua carriera: "È come se noi fossimo già sposati con la musica e per ognuno di noi è essenziale difendere il percorso che abbiamo fatto fino a questo momento. Abbiamo investito tanto nel nostro lavoro quindi ogni giorno cerchiamo il modo di bilanciare vita privata e musica". Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

