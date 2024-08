Walter Ricci, chi è il fidanzato di Arisa. Il lavoro con Michael Bublè e la rinascita dopo Vito Coppola L'artista ha ufficializzato la sua nuova relazione. Dopo l'addio a Vito Coppola, ora sta con un jazzista di Napoli. Come testimoniano gli ultimi scatti "bollenti".

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

È ufficiale. Arisa ha dimenticato l’ex Vito Coppola (con cui era finita nel 2022) e adesso cade tra le braccia del suo nuovo amore. Si chiama Walter Ricci, ha sette anni in meno di lei, ed è un musicista jazz di origini napoletane. I due sono stati paparazzati di recente in atteggiamenti intimi, tra baci e abbracci, durante una vacanza di passione a Maratea. E mentre le foto di Arisa e Walter fanno il giro del web, lei non si nasconde più neanche sui social. Gli ultimi post sono tutti dedicati al compagno, con tenere dichiarazioni e selfie da luna di miele. Scopriamo tutti i particolari qui sotto.

Arisa, dall’ex Vito Coppola al nuovo amore

Il penultimo amore di Arisa è archiviato. La cantante stava con Vito Coppola, almeno fino al 2022. Poi si era presa una pausa dalle relazioni impegnate, nonostante un post provocatorio su Instagram, in cui diceva di cercare marito con tanto di descrizione accurata: "Si offre verità, corpo, anima, cervello. Fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore, ma tutto risolvibile con un abbraccio e buona fede. Solo intenzioni serie. Nessuna bugia. No perditempo".

Forse l’annuncio di Arisa ha funzionato, perché a inizio luglio è stata resa ufficiale la sua nuova storia con Walter Ricci. Musicista partenopeo classe 1989, Ricci non è notissimo ma ci ha pensato Arisa a darlo "in pasto" alla curiosità dei fan. In un post recente, infatti, la cantante ha condiviso una carrellata di foto con lui, Walter, mentre si abbracciano, si baciano in ascensore, e se la ridono come la più perfetta delle coppie di innamorati. "C’è bisogno d’amore e di celebrazioni quando la bellezza è autentica", ha aggiunto lei in una didascalia. "Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste. Trattieni la gioia dentro di te fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno, senza".

Ora un ulteriore conferma del nuovo amore arriva dalle foto recenti di Chi. Il settimanale ha "beccato" Arisa e Walter al mare, in località Maratea. Gli scatti sono inequivocabili, tra tenerezze varie, camminate mano nella mano e creme solari spalmate a vicenda. Ricci sembra aver conquistato sul serio il cuore esigente dell’artista ex Sanremo. Chissà quanto lontano li porterà l’amore.

Chi è Walter Ricci, nuovo fidanzato di Arisa

Walter Ricci, nuovo compagno di Arisa, è nato a Napoli nel 1989. Ha sette anni in meno della cantante e di professione fa il musicista jazz. Nel 2006 ha vinto il premio nazionale Massimo Urbani, prestigiosissimo riconoscimento per solisti jazz, poi nel 2009 la sua carriera è decollata quando è entrato a far parte del cast fisso di Domenica In. Qui Walter lavora come vocalist, duetta negli anni con cantanti del calibro di Mario Biondi e Michael Bublè. E nel 2016 è in tour insieme a Fabrizio Bosso.

Sui social, Walter Ricci non è di certo una star come la compagna Arisa. Però conta comunque la bellezza di 47mila followers, che lo seguono in maniera affezionata da anni. Il nuovo flirt con la cantante potrebbe dargli ulteriore notorietà. E magari, chissà, ci scappa anche un bel duetto tra i due.

Potrebbe interessarti anche