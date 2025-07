Penelope, Christina Ricci allontanata da tutti per il suo naso da maialino: dove vedere il cambiamento Penelope, film del 2006 con Christina Ricci, arriva in streaming su Pluto TV ed è un film perfetto da vedere durante una serata estiva: ecco di cosa parla

L’8 luglio Pluto TV accoglie nel suo catalogo Penelope, un film del 2006 che vede protagonisti Christina Ricci, James McAvoy e una scatenata Reese Witherspoon. È una pellicola che porta in scena una fiaba moderna, leggera ma ricca di significato, in cui si trattano temi di spessore come l’accettazione di sé stessi e il vero significato della bellezza.

Di cosa parla il film Penelope

Il film trae il suo titolo dal nome della protagonista, Penelope Wilhern (Christina Ricci), giovane nata in una ricca e stimata famiglia nobile. La sua nascita è però segnata da un’antica maledizione gettata su uno dei suoi antenati, motivo per il quale la protagonista è nata con un naso da maialino. Per proteggerla dalla curiosità e dalla crudeltà del mondo esterno, i suoi genitori l’hanno tenuta nascosta per tutta la vita nella sontuosa villa di famiglia, dove è cresciuta circondata da libri, musica e la speranza che la maledizione, prima o poi, fosse spezzata. Cosa d’altronde possibile – come accade nelle migliori favole – solo se Penelope trova il vero amore. Peccato che la ricerca dell’uomo giusto sia davvero complicata, perché alla vista del suo naso da maialino ogni pretendente fugge terrorizzato.

La svolta però arriva con l’introduzione di Max Campion, un nobile squattrinato che viene assoldato per fotografare Penelope e svelare a tutti la sua vera identità. Per questo si finge un suo pretendente. Inizialmente mosso dal denaro, finisce però per essere colpito dalla gentilezza e dalla purezza di Penelope, creando un legame vero e inaspettato. Quando però le verità finora celate iniziano a venire a galla, l’intera vicenda subisce importanti e imprevedibili scossoni.

Dove vedere il film in streaming

Penelope è un dunque film che va oltre la semplice favola romantica. È una storia che incoraggia a guardare oltre le apparenze e a celebrare la propria individualità, ed è per questo una pellicola perfetta per una serata di leggerezza, ma anche per una riflessione profonda sul significato di bellezza e felicità. Il film sarà disponibile in streaming su Pluto TV dall’8 luglio.

