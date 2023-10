Aria di crisi tra Ida Platano e Alessandro di Uomini e Donne: lui l'avrebbe tradita Stando a quanto riporta l'esperta di gossip Deianira Marzano, la coppia nata a Uomini e Donne sarebbe giunta al capolinea.

Poche storie e post sui social network, questi gli indizi che hanno allarmato i fan di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, e che hanno alimentato tra i follower della coppia le voci di rottura, ormai sempre più insistenti. I due ex volti del Trono Over di Uomini e Donne, che si erano innamorati tra le file del dating show di Maria De Filippi pare si siano lasciati. Nessuna conferma dai diretti interessati, e per ora siamo ancora nella terra del gossip, ma il silenzio su Instagram che tanto preoccupa i fan, potrebbe significare proprio la fine della loro love story.

Voci di tradimento tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Stando a quanto riporta l’esperta di gossip Deianira Marzano, la coppia formata da Ida e Alessandro , nata a Uomini e Donne, sarebbe giunta al capolinea. "Maretta tra Alessandro e Ida, ma non lo dicono. Voce di paese", recita il messaggio ricevuta da Marzano, a cui è seguita un’altra segnalazione, molto più dettagliata:

Mia sorella lavora nel suo salone ( di Ida Platano, ndr). Pare che lei abbia trovato dei messaggi di una ragazza, dove lui l’ha invitata a partire un fine settimana, mentre a lei diceva che era a una riunione di lavoro e doveva assentarsi.

Ci sarebbe un tradimento da parte di Alessandro, quindi, dietro alla rottura (ancora presunta) con Ida Platano. Una voce che, qualora venisse confermata, darebbe ragione e tutti i fan della coppia, da giorni allarmati dal silenzio dei due sui social, solitamente abituati, invece, a condividere molto della loro relazione con i follower.

La storia d’amore tra Ida e Alessandro di UED: è veramente finita?

L’amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza è nato a Uomini e Donne. Dopo un lungo tira e molla con Riccardo Guarnieri, la parrucchiera bresciana aveva deciso di lasciare il dating show con l’imprenditore di Salerno. Sin dall’inizio della loro storia d’amore i due hanno sempre aggiornato i social con foto di coppia e storie dei loro viaggi e serate: proprio per questo, il silenzio di questi giorni ha allarmato il pubblico che li segue e alimentato le voci di rottura. Tuttavia, dai diretti interessati ancora nessuna conferma ne smentita, anche se da più parti i rumor che parlano di un ritorno di Ida nel programma pomeridiano di Maria De Filippi, si fanno sempre più insistenti.

