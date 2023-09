Uomini e Donne: il ritorno di Ida e Alessandro e l'ennesima lite tra Elio e Tina La puntata odierna del dating show di Maria De Filippi ha visto nuovamente protagonisti dame e cavalieri del trono over: ecco cosa è successo.

Si è conclusa da poco la puntata odierna di Uomini e Donne. Nel pomeriggio di Canale 5 è andata in onda oggi – martedì 19 settembre – una puntata interamente dedicata al trono over, che ha visto protagoniste ancora una volta Elio e Aurora e soprattutto le loro infinite liti con Tina Cipollari e Gianni Sperti. La dama e il cavaliere hanno poi lasciato spazio alla presentazione di una nuova protagonista, Carmela, ma anche a due vecchie conoscenze del programma. Ecco cosa è successo.

Elio e Aurora, ancora scontri con gli opinionisti

La puntata di oggi si è aperta con Elio e Aurora. Dopo le discussioni che entrambi hanno avuto nelle scorse puntate con Tina Cipollari e Gianni Sperti, continua il racconto delle loro vicende. In particolare, viene chiesto di mostrare la registrazione del ballo che li ha visti protagonisti nella scorsa puntata, per ascoltare la loro conversazione e capire cosa si sono detti. Ancor prima che la regia mandasse in onda le immagini, Elio e Tina hanno iniziato a discutere: il motivo è legato al fatto che il cavaliere abbia giustamente chiesto che venisse mostrato l’intero video, e non solo qualche frase estrapolata al di fuori del contesto. La sua richiesta ha dunque sollevato non poche polemiche ma, dopo un po’ di attesa, ecco il tanto chiacchierato video. Si sente chiaramente Elio dare della "pazza" a Tina, mentre Aurora dice: "Io continuo a portare di rispetto, però chi mi manca di rispetto va alla larga da me". Gli opinionisti non hanno preso bene queste parole, e hanno attaccato soprattutto la dama, accusata di voler mettere zizzania tra loro. Elio è poi intervenuto, dicendo a Tina che "Ti ho dato della pazza perché una persona corretta quelle cose che mi hai detto non le avrebbe mai pensate". Intanto, Aurora ha raccontato la sua uscita con il cavaliere Marco, che nel frattempo è uscito anche con Claudia. La dama ha ammesso di essere spaventata dalla differenza di età, ma ora per lei non è più un problema.

Uomini e Donne, il ritorno di Ida e Alessandro

Mentre Elio e Aurora erano in attesa del filmato, Maria De Filippi ha accolto in studio due vecchie conoscenze di Uomini e Donne: Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due hanno raccontato come stanno vivendo la propria storia al di fuori del programma. "Alla grande, seppure con alti e bassi, come in tutte le coppie", hanno rivelato i due. Gianni Sperti ha indagato sui loro progetti futuri: la coppia ha raccontato che ancora non convive, e per il momento non è nei loro piani. I due hanno ammesso di aver sognato di avere un figlio, ma ora seguono una nuova filosofia di vita: "se le cose devono accadere, accadono".

La nuova dama

Dopo la lite tra Elio, Aurora e gli opinionisti, è entrata in studio una nuova dama. Si chiama Carmela, ha lavorato come donna delle pulizie ed è vedova da 18 anni. La donna ha raccontato di voler ritrovare l’amore, e di aver avuto il benestare del figlio per partecipare al trono over: "Se vuoi trovare un uomo che può starti accanto, vai!". La puntata si è chiusa con un ballo sulle note di Ci pensiamo domani di Angelina Mango.

