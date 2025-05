Antonella Clerici chiude È Sempre Mezzogiorno (con polemica): la stoccata finale ai colleghi ‘divi’ La conduttrice ha concluso la stagione 2024/25 del cooking show di Rai 1: cos’è successo nell’ultima puntata (con tanto di ringraziamenti e ‘frecciata’)

È sempre mezzogiorno chiude i battenti. Oggi venerdì 30 maggio 2025, infatti, è andata in onda l’ultima puntata di questa stagione del cooking show di Rai 1 e Antonella Clerici si potrà godere le ferie in vista della prossima edizione. La conduttrice ha ovviamente ringraziato tutta la sua squadra e ha dato appuntamento al pubblico per il prossimo autunno, ma si è anche forse tolta qualche sassolino dalla scarpa. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

È sempre mezzogiorno chiude: l’ultima puntata

Con la puntata di oggi venerdì 30 maggio 2025 si è ufficialmente chiusa la quinta edizione di È sempre mezzogiorno. Il cooking show di Antonella Clerici – in onda dal 2020 come ‘erede’ ideale de La prova del cuoco – ha chiuso un’altra stagione all’insegna degli ottimi ascolti nel daytime del mezzogiorno di Rai 1 grazie a una formula collaudata, dalla conduttrice al cast fisso del programma fino agli ospiti speciali. In diretta dallo studio 2000 del Centro di produzione Rai di via Mecenate a Milano, dunque, oggi è andata in scena l’ultimo appuntamento di questa annata. Il finale è stato in qualche modo dolceamaro, dal momento che la puntata si è chiusa con l’errore di una telespettatrice, che non è riuscita ad azzeccare la risposta giusta nell’ultimo gioco dell’anno tra la delusione di Antonella e del pubblico. La conduttrice, però, ha subito risollevato gli animi con i saluti e in ringraziamenti di fine stagione.

Antonella Clerici saluta (e lancia una frecciata?)

Oggi Antonella Clerici ha dunque chiuso un’altra grande stagione televisiva, come testimoniato dai numeri di The Voice Kids e Senior e dal culmine della serata sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2025 di Carlo Conti. Il suo grande successo, però, è stato ancora una volta È sempre mezzogiorno. Ecco perché la conduttrice – al termine della puntata di oggi, l’ultima di questa edizione – ha ringraziato tutto il suo team: "Tutti insieme appassionatamente (…) Salutiamo tutta la nostra squadra, grazie! Siamo in tanti, ci siamo tutti o quasi… Questa è la nostra squadra meravigliosa". Antonella ha poi continuato i saluti ("Io li ringrazio tutti e li abbraccio perché sono sicura che senza di loro non sarebbe stata la stessa cosa") e, infine, si è concessa una piccola frecciata verso coloro (colleghi?) che non sanno lavorare in squadra come accade a È sempre mezzogiorno: "Se pensate a tutte le trasmissioni che vi piacciono capirete che c’è sempre un insieme di persone che le rendono grande (…) Quando uno pensa di essere arrivato e di poter cambiare le sorti di una trasmissione da solo non ha capito niente, è lì che cade".

