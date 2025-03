Serena Rossi scoppia a piangere per la domanda di Francesca Fialdini: "Ti picchio", cosa è successo su Rai 1 L'attrice napoletana in lacrime durante l'intervista con Francesca Fialdini, un ricordo del passato ha finito per commuovere l'attrice. Di cosa si tratta?

Nella puntata di domenica 16 marzo 2025 del programma Da noi… a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini su Rai 1, l’attrice e cantante napoletana Serena Rossi è stata protagonista di un’intervista intensa e toccante. Durante la conversazione, Rossi ha condiviso momenti significativi della sua carriera e della sua vita personale, culminando in un’emozione profonda che l’ha portata alle lacrime.

Un’intervista tra risate e riflessioni con Francesca Fialdini

La chiacchierata tra Serena Rossi e Francesca Fialdini è iniziata con toni leggeri, caratterizzati da risate e battute che hanno messo in luce l’autoironia dell’attrice. Si è parlato del suo percorso artistico e delle sue radici napoletane, elementi che hanno sempre influenzato la sua carriera. Tuttavia, l’atmosfera è cambiata quando la conduttrice ha toccato temi più personali, portando l’ospite a riflettere profondamente sul suo ruolo come figura pubblica e sul suo impatto sociale.

Serena Rossi e il legame indissolubile con Napoli

Durante l’intervista, sono state mostrate immagini dello spettacolo teatrale Serenata a Napoli, il primo lavoro teatrale di Serena Rossi, che unisce musica e parole in un omaggio sentito alla sua città natale. Questo progetto rappresenta per l’attrice un modo per celebrare la cultura e la tradizione partenopea, sottolineando l’importanza delle sue radici nella sua formazione artistica e personale.

Una domanda che commuove a Da noi… a ruota libera

La svolta emotiva dell’intervista è avvenuta quando Francesca Fialdini ha chiesto a Serena Rossi se avesse mai pensato di diventare un punto di riferimento o un mito per i giovani, specialmente per quelli cresciuti in quartieri difficili come Secondigliano e Scampia. La risposta iniziale dell’attrice è stata negativa, ma ha ammesso che le fa piacere quando i ragazzi le scrivono per dirle che la considerano un esempio. A questo punto, è stata trasmessa una clip con protagoniste tre giovani napoletane aspiranti cantanti e attrici, che hanno espresso la loro ammirazione per Serena, definendola un modello di autenticità e fonte di ispirazione.

Lacrime di commozione

La visione del filmato ha profondamente toccato Serena Rossi, che non è riuscita a trattenere le lacrime. Visibilmente emozionata, ha scherzato con la conduttrice dicendo: "Ti ho detto che ti picchiavo", ma l’emozione era troppo forte per essere nascosta. Questo momento ha mostrato la sensibilità dell’attrice e il suo legame sincero con la sua terra e con le nuove generazioni che la vedono come un simbolo di riscatto e speranza.

Il racconto del terremoto e la resilienza di Napoli

Durante l’intervista, Serena Rossi ha anche condiviso la sua esperienza personale riguardo alla recente scossa di terremoto che ha colpito Napoli. Ha raccontato di essersi svegliata di colpo a causa della violenta scossa mentre si trovava a casa di sua sorella, descrivendo la sensazione di impotenza provata in quei momenti. Nonostante la paura, ha sottolineato la forza e la resilienza della sua città, affermando con orgoglio che "Napoli non molla mai".

L’intervista a Serena Rossi a Da noi… a ruota libera ha offerto al pubblico un ritratto autentico e umano dell’attrice, evidenziando il suo profondo legame con Napoli e il suo ruolo come fonte di ispirazione per molti giovani. Le sue lacrime hanno testimoniato la sincerità delle sue emozioni e l’importanza che attribuisce al suo impegno artistico e sociale, rendendo questo incontro televisivo un momento memorabile per tutti gli spettatori.

