Verissimo: Jessica Morlacchi pronta a vuotare il sacco sul GF, novità da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi (sabato 18 gennaio 2025): da Silvia Toffanin tanti volti come Memo Remigi, Giordana Angi e Paolantoni

Oggi, 18 gennaio 2025, il salotto di Silvia Toffanin si prepara ad accogliere una nuova serie di ospiti pronti a raccontare le loro storie, tra emozioni, confidenze e momenti di spettacolo. L’appuntamento, come sempre, è su Canale 5 alle 16:30.

Ospiti Verissimo oggi (18 gennaio): Memo Remigi, Jessica Morlacchi e Paolantoni

Il cantautore e conduttore Memo Remigi sarà protagonista di un’intervista intima e toccante, in cui ripercorrerà le tappe più importanti della sua lunga carriera e condividerà aspetti meno noti della sua vita privata, regalando al pubblico un momento di grande intensità.

Inoltre, l’ex concorrente del "Grande Fratello" Jessica Morlacchi affronterà con sincerità le recenti polemiche che l’hanno coinvolta. Durante l’intervista, parlerà della sua esperienza nella casa e dei suoi progetti futuri, offrendo uno sguardo autentico sul suo percorso personale e professionale.

La puntata sarà arricchita dalla simpatia travolgente dell’attore e comico Francesco Paolantoni, che con il suo stile inconfondibile intratterrà gli spettatori, regalando momenti di spensieratezza e risate.

Malena, Giordana Angi, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

Tra i racconti più attesi, quello di Filomena Mastromarino, meglio conosciuta come Malena. La donna aprirà il cuore al pubblico, parlando della sua decisione di abbandonare il mondo della pornografia per dedicarsi a nuovi progetti, raccontando il percorso di crescita interiore che l’ha portata a reinventarsi.

Spazio anche alla musica con Giordana Angi, cantautrice di grande talento che, partendo dal programma "Amici", ha saputo conquistare un posto di rilievo nel panorama musicale internazionale. Condividerà i retroscena del suo percorso artistico e i progetti futuri, oltre a emozionare il pubblico con la sua voce.

Una delle coppie più amate dal pubblico, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, farà il suo ritorno a "Verissimo". Insieme, parleranno della loro vita familiare e dell’immensa gioia di essere diventati genitori della piccola Camilla, svelando come sia cambiata la loro quotidianità con l’arrivo della bambina.

Come e dove seguire la puntata

L’appuntamento con "Verissimo" è fissato per questo pomeriggio su Canale 5 alle 16:30. Per chi non potesse seguirlo in diretta, la puntata sarà disponibile in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

