Che un’altra cicogna sia già in volo verso casa Cannavò-Zenga? La voce corre veloce sui social, tra fan emozionati e curiosi, perché chi segue la coppia fin dai tempi di Grande Fratello VIP sa quanto sia speciale il loro legame. Dopo la nascita della piccola Camilla, che ha portato una ventata di gioia nella loro vita, adesso potrebbe essere arrivato il momento di allargare di nuovo la famiglia.

Rosalinda Cannavò: l’indizio social sulla gravidanza

Tutto è cominciato con una storia Instagram, semplice e senza troppi fronzoli, che Rosalinda ha pubblicato per ringraziare un brand del pensiero dolce ricevuto per Pasqua. Una foto del pacchetto, il bigliettino di accompagnamento, ed è stato proprio quel bigliettino a far scattare il tam tam: "Carissima Rosalinda, siamo super felici di inviare a te, ad Andrea e alla piccola Camilla una coccola per il palato. Buona Pasqua a tutti voi e auguri per il piccolo che arriverà". Parole che non sono certo passate inosservate. Nel giro di pochi minuti, i commenti si sono moltiplicati: chi si congratula, chi spera, chi si chiede se sia solo una svista o una verità non ancora raccontata. Rosalinda, però, non ha commentato: nessuna smentita, nessuna conferma. Solo silenzio, lasciando che il mistero crescesse.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: l’amore nato al GF

La storia tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga è nata davanti alle telecamere di Grande Fratello VIP, in punta di piedi, quasi con timidezza, ma è riuscita a conquistare tutti per la sua dolcezza. Una volta fuori dal reality, hanno continuato la loro bellissima relazione, scegliendo una vita più discreta, lontana dal clamore, costruendo basi solide per il loro futuro. "Non potremmo essere più felici" aveva detto Rosalinda quando è nata Camilla, e guardandoli oggi, è chiaro che quel sentimento non si è mai affievolito, anzi. Per ora, tutto è avvolto nel mistero. Né Rosalinda né Andrea hanno rilasciato dichiarazioni, e chi li conosce sa che non amano condividere subito i momenti più intimi. Intanto, i fan restano con il fiato sospeso, sognando insieme a loro un altro capitolo di questa bellissima storia d’amore.

