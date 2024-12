Verissimo oggi (15 dicembre): Romina Power svela il legame speciale con Kabir Bedi, Paola Caruso racconta come è rinata Fiorella Mannoia, Romina Power con Kabir Bedi, ecco tutti gli ospiti della puntata di questa domenica del noto talk show di Canale 5

Si rialza il sipario nello studio di Verissimo, che oggi torna in onda con una nuova, emozionante puntata domenica alle 16:00. Ogni settimana, il programma di Silvia Toffanin accoglie vip di spicco dal mondo della musica, del cinema e della cultura, regalando al pubblico storie di vita straordinarie e momenti di grande emozione. Ecco le anticipazioni e gli ospiti che animeranno la puntata di questo pomeriggio, domenica 15 dicembre 2024.

Ospiti Verissimo oggi (15 dicembre): Fiorella Mannoia e la coppia Romina Power-Kabir Bedi

Questa domenica, per la prima volta a Verissimo, ci sarà Fiorella Mannoia, una delle voci più iconiche della musica italiana. L’artista parlerà della sua carriera, della sua lunga esperienza nel panorama musicale, e delle emozioni che l’hanno accompagnata durante il suo percorso artistico. Un’occasione unica anche per scoprire il lato più personale di una delle interpreti più amate del nostro paese, che parlerà anche del rapporto d’amore che la lega al marito Carlo Di Francesco.

Oggi Verissimo ospiterà anche Romina Power e Kabir Bedi, due leggende del mondo dello spettacolo che hanno condiviso un forte legame di amicizia. Racconteranno della loro recente avventura in India, un viaggio che ha avuto un significato speciale per entrambi. La loro chiacchierata promette di svelare aneddoti esclusivi e emozioni condivise durante questa esperienza. In passato, Romina e Kabir sono stati anche oggetto di diverse voci di gossip relative a un presunto flirt avvenuto tra loro in passato ma mai confermato dai diretti interessati. "Ho molto rispetto per Romina Power e così quello che c’è stato resta tra me e lei", ha detto Bedi in una intervista qualche anno fa. Non è da escludere che oggi Silvia Toffanin possa indagare sulla questione, strappando qualche parola in più ai diretti interessati.

Verissimo, il dolore di Vincenzo Gualzetti e gli altri ospiti

Un momento di grande commozione sarà dedicato a Vincenzo Gualzetti, il papà di Chiara, vittima di femminicidio a soli 15 anni. Gualzetti, visibilmente toccato dal dolore, racconterà la sua testimonianza e il difficile percorso di forza e speranza che sta affrontando, portando alla luce una tematica sempre più urgente e dolorosa. Un racconto che farà riflettere e sensibilizzerà il pubblico.

Due coppie di ballerini provenienti dal talent show Amici saranno protagoniste a Verissimo. Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, non solo partner nella danza ma anche nella vita, racconteranno il loro percorso artistico, le difficoltà e le soddisfazioni che hanno vissuto insieme, nonché la loro passione profonda per la danza che li unisce. La stessa passione unisce anche Veronica Peparini e Andreas Müller, che condivideranno con il pubblico la loro storia professionale e sentimentale, svelando i momenti più significativi della loro carriera e della loro relazione. Infine, a Verissimo, Paola Caruso si aprirà emotivamente, raccontando un capitolo della sua vita che ha segnato un cambiamento profondo. Un’intervista che promette di essere intensa e ricca di emozioni, come solo Paola sa fare, suscitando riflessioni e commozione nel pubblico.

Dove e quando vederlo (15 dicembre)

Come sempre l’appuntamento con Verissimo sarà a partire dalle 16:00 su Canale 5. Per tutti coloro che non riusciranno a vedere la puntata potranno recuperarla attraverso la piattaforma Mediaset Infinity in modalità on demand. Ciò non toglie la possibiltà di vedere il programma anche in diretta streaming.

