Kabir Bedi, la vita privata: quattro mogli, il bacio con Romina Power e la morte tragica del figlio Il noto interprete di Sandokan è legato da tempo alla giovane Parveen Dusanji, sua quarta moglie: scopriamo di più sulla vita privata dell'attore indiano.

Kabir Bedi è un noto attore di origini indiane naturalizzato italiano, particolarmente celebre nel nostro Paese per aver interpretato Sandokan nell’omonima serie televisiva degli anni Settanta. Nei tanti anni di carriera Kabir Bedi ha poi preso parte a numerosi progetti televisivi e cinematografici, partecipando a oltre sessanta film di Bollywood. In merito alla vita privata dell’attore sappiamo che Kabir si è sposato per ben quattro volte e che l’ultima moglie si chiama Parveen Dusanji: scopriamo qualcosa in più proprio su di lei.

Parveen Dusanji, chi è la quarta moglie di Kabir Bedi

Parveen Dusanji è nata nel 1976 nel Regno Unito e ha studiato alla facoltà di Economia Politica. Dopo gli studi ha iniziato a lavorare con associazioni che si occupavano di problematiche socio-ecnomiche ed è entrata a far parte del consiglio di amministrazione della Medway Huma Rights and Equality Council. Attualmente lavora come produttrice. La storia d’amore tra lei e Kabir Bedi è iniziata nel 2006, anche se la famiglia di Parveen non ne era molto entusiasta a causa della forte differenza di età tra loro (30 anni nello specifico) ma l’amore alla fine ha prevalso e i due sono anche convolati a nozze nel 2016. Parveen è la quarta moglie di Kabir Bedi, il quale ha alle spalle ben altri tre matrimoni. Il primo nel 1968 con Protima Bedi, dalla quale ha avuto i figli Pooja e Siddarth; il secondo nel 1979 con Susan Humphreys, dalla quale ha avuto il figlio Adam, e il terzo con Nikki Vijaykar.

Kabir Bedi e la verità sul bacio a Romina Power

Negli ultimi anni l’attore indiano è stato anche al centro del gossip per un presunto bacio che si sarebbe scambiato con Romina Power nel 2015, durante una diretta televisiva. Sulla veridicità o meno di quel bacio, confermato dalla Power ma che secondo molti altro non sarebbe stato che pura finzione, Kabir Bedi, ospite a Storie Italiane, ha rivelato: "Ho molto rispetto per Romina Power e così quello che c’è stato resta tra me e lei. Non voglio dire il contrario di quello che ha detto Romina, perché la rispetto molto. La verità rimane tra noi. Quello che dice Romina va bene".

Kabir Bedi e la tragica morte del figlio

Il noto attore ha dovuto affrontare anche una delle tragedie più grandi della vita: la prematura perdita del figlio Siddharth a soli 25 anni, suicidatosi a causa della schizofrenia di cui soffriva. "È una malattia terribile e soffre non solo la persona malata, ma anche la sua famiglia. Non c’è dolore più grande per un genitore che perdere un figlio e questa tragedia è ancora più grande quando questo figlio è brillante, le possibilità nella sua vita erano incredibili, ma la schizofrenia è una malattia incredibile perché colpisce soprattutto tra i 20 e i 25 anni, soprattutto uomini, persone molto sensibili, non c’è una cura, non hanno scoperto neppure la causa della schizofrenia – ha raccontato Kabir a Vieni da me – ero preparato al suicidio, l’avevo previsto, avevo chiamato una squadra per prevenire il suicidio a Los Angeles, persone che parlassero con lui, ma lui non poteva esistere così, io devo rispettare la sua decisione".

