Anticipazioni Verissimo, in studio Gerry Scotti e Maria Elena Boschi

Secondo appuntamento del weekend con "Verissimo". Il programma condotto da Silvia Toffanin ritorna oggi, domenica 24 settembre 2023, alle ore 16:30 su Canale 5. Dopo gli eccezionali ospiti della puntata di ieri, il salotto di Mediaset si prepara ad accogliere altre personalità di spicco provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica e della politica. A fare compagnia alla conduttrice, questa volta, sarà l’onorevole Maria Elena Boschi, accompagnata per l’occasione dal fidanzato Giulio Berruti. Poi ci saranno l’amatissimo conduttore Gerry Scotti, la cantante Anna Tatangelo, la simpaticissima Luciana Littizzetto e infine la showgirl Paola Caruso. Vediamo tutte le anticipazioni.

Verissimo, gli ospiti della puntata di oggi

"Verissimo" ritorna già oggi, domenica 24 settembre, con la seconda puntata del weekend. Il salotto di Silvia Toffanin è di nuovo pronto a ospitare i volti di punta del mondo dello spettacolo italiano, e non solo. Sarà un pomeriggio ricco di sorprese e inaspettate confessioni, da gustare tutto d’un fiato a partire dalle 16:30 su Canale 5.

Il primo ospite della Toffanin sarà una protagonista assoluta della vita politica del nostro Paese. L’onorevole Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati, arriverà a "Verissimo" in compagnia della sua dolce metà, l’attore Giulio Berruti. Per la prima volta i due saranno insieme in televisione, e racconteranno agli avidi telespettatori della loro splendida storia d’amore.

A seguire arriverà in studio una delle figure più amate della tv italiana, Gerry Scotti. Il conduttore parlerà con Silvia dei suoi quarant’anni di carriera televisiva, e dei progetti a cui sta lavorando per il futuro, come "Io Canto Generation", prossimamente in onda su Canale 5. Ci sarà spazio poi anche per la musica, con Anna Tatangelo che si aprirà sulla sua storia e sul suo straordinario percorso artistico.

E ospite di questa domenica a "Verissimo" sarà anche la simpaticissima Luciana Littizzetto, da poco entrata a far parte della squadra di "Tù sì que vales". E infine Paola Caruso, ex Bonas di "Avanti un altro!", confesserà a Silvia Toffanin le difficoltà del dramma che ha dovuto affrontare, e rivelerà al pubblico quali sono oggi le condizioni di salute di suo figlio.

Dove e quando vederlo

La puntata di "Verissimo" andrà in onda oggi pomeriggio, domenica 24 settembre, a partire dalle 16:30 su Canale 5. L’episodio sarà inoltre visibile on demand, sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity.

