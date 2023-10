Verissimo, oggi Basciano torna dalla Toffanin per replicare alle accuse di Sophie Tutte le anticipazioni sulla puntata del talk show condotto da Silvia Toffanin, grande ritorno di Alessandro Basciano e tante interviste ad ospiti famosi

L’atteso appuntamento con Verissimo del 29 ottobre è alle porte, e il cast di ospiti selezionato da Silvia Toffanin promette di regalare al pubblico una puntata indimenticabile. Tra gli ospiti della puntata Gerry Scotti, Anna Pettinelli e Samira Lui, e infine, un approfondimento sul confronto tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, un momento di grande interesse e tensione che promette di svelare retroscena ed emozioni intense.

Gli ospiti della puntata di Verissimo (oggi, domenica 29 ottobre)

In questo capitolo, ci immergeremo nei mondi di tre ospiti straordinari: Gerry Scotti, Anna Pettinelli e Samira Lui. Ognuno di loro porta con sé un bagaglio unico di esperienze e emozioni.

Gerry Scotti, celebre volto televisivo italiano, farà il suo ritorno in studio per svelare al pubblico il suo prossimo progetto, Io Canto Generation, e il suo esordio nella veste di scrittore con il libro "Che cosa vi siete persi". Esploreremo il lato più intimo di questo presentatore carismatico e scopriremo come si è reinventato in queste nuove sfide. Anna Pettinelli, un’artista poliedrica e amata dal pubblico, farà il suo ingresso a Verissimo nel ruolo di professoressa di canto all’interno della celebre scuola di Amici di Maria De Filippi. Scopriremo la sua esperienza e il suo ruolo in questa avventura, gettando luce su quali consigli e insegnamenti offre agli aspiranti cantanti.

Samira Lui ci regalerà un’intervista emozionante, condividendo con il pubblico le sfide e le difficoltà che ha affrontato al Grande Fratello. Vivremo con lei i momenti più indelebili e i retroscena di questa avventura televisiva, ottenendo un’immersione completa nel suo mondo e nella sua esperienza.

Alessandro Basciano – Le repliche a Sophie Codegoni

Uno dei momenti più attesi della puntata sarà l’intervista ad Alessandro Basciano, già presente in studio la settimana precedente per rispondere alle accuse lanciate dalla sua ex compagna, Sophie Codegoni, riguardo alla fine della loro relazione. Questa puntata ci offrirà un approfondimento sulla situazione, esaminando la prospettiva di Basciano e la sua versione dei fatti. Il confronto sarà carico di tensione e di emozioni, gettando nuova luce sulla vicenda e rispondendo a interrogativi rimasti in sospeso. Sarà uno dei momenti più attesi della puntata, in quanto la ex coppia di Uomini e Donne, che si era promessa amore eterno sul red carpet di Venezia, non intende cessare il dibattito.

Quando e dove vedere la puntata di Verissimo

La puntata di Verissimo sarà trasmessa oggi pomeriggio, domenica 29 ottobre 2023, a partire dalle ore 16:30 su Canale 5. L’episodio sarà poi disponibile alla visione anche on demand, all’interno della piattaforma streaming di Mediaset Infinity.

