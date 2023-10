Rudy Zerbi, bluff da Silvia Toffanin: ecco la nuova (giovanissima) compagna Lo scoop di "Chi": il prof di Amici sarebbe innamorato di Grace Reccah, figlia di un noto imprenditore della moda (ma pochi giorni fa a Verissimo assicurò di essere single)

Rudy Zerbi ha detto una bugia (bianca) alla Toffanin? E’ l’impressione che emerge dopo lo scoop lanciato dal numero di Chi stamattina in edicola. Il settimanale diretto da Signorini, infatti, annuncia che il giudice di Amici ha una nuova compagna nella sua vita. Peccato che lo stesso Zerbi pochi giorni fa nel salotto di Verissimo era stato chiaro riguardo al suo stato sentimentale, assicurando di essere single a tutti gli effetti. Ecco cosa succede.

Rudy Zerbi ha una nuova fidanzata

Secondo Chi, il prof della scuola di Maria De Filippi avrebbe una nuova compagna. Pare infatti che Zerbi si stia frequentando con la giovane Grace Raccah, figlia del famoso imprenditore Daniele Raccah, fondatore del noto brand di moda Dan John. La rubrica "Chicche di gossip" presente nel magazine svela che la prima uscita pubblica di Rudy e la sua nuova compagna risale a pochi giorni fa, quando sono apparsi insieme al compleanno di Stefano Carriero, regista di Uomini e Donne. "I due sono innamoratissimi", assicura "Chi", svelando inoltre che nelle "foto di rito lei chiamava teneramente Rudy «Il mio tutto»".

Zerbi si nasconde, Grace Raccah no

L’amore tra Grace Raccah e Rudy Zerbi c’è, dunque. Peccato che Rudy finora abbia fatto di tutto per tenerlo nascosto. Come detto in precedenza, infatti, il conduttore radiofonico recentemente a Verissimo aveva negato la presenza di una nuova donna nella sua vita, smentendo categoricamente un flirt che in precedenza gli era stato attribuito. "L’amore? Non sento, Qui c’è un’assenza di collegamento. Dai diciamo che lei mi ha messo in sfida e alla fine ha vinto lo sfidante. Se è scappata con un altro? No, ero io che volevo entrare in sfida e non è finita benissimo. Nulla è stato un disastro", disse Rudy Zerbi a Silvia Toffanin. Per poi aggiungere: "Se sono stato lasciato? Non sono stato nemmeno preso, non è mai iniziata davvero. Vabbè dai, arriverà come dice Emma. Se Anna Pettinelli è la donna della mia vita? Ok che è vero che chi odia ama, ma non è proprio il nostro caso quindi no, non credo proprio che sia lei la donna giusta. Però c’è stima anche se poi discutiamo".

Diverso, invece, l’approccio mediatico adottato da Grace Reccah. La rampolla del marchio "Dan John" non ha mai nascosto la storia con Zerbi, tant’è vero che sul suo profilo Instagram sono presenti diversi scatti di coppia che testimoniano la loro frequentazione. Grace, che è già mamma così come il giudice di Amici, è quindi già pronta a uscire allo scoperto ufficializzando la relazione. Zerbi, a quanto pare, ancora no.

