'Stasera tutto è possibile', De Martino torna su Rai 2 (in attesa del trasloco): cosa vedremo Stasera, martedì 25 febbraio, va in onda la quarta puntata del comedy show che presto potrebbe essere promosso sulla prima rete. Ecco le anticipazioni e gli ospiti...

Torna l’appuntamento con il Comedy Show più amato della TV Stasera tutto è possibile, con la conduzione di Stefano De Martino, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Dopo il buon risultato riscosso nella terza puntata (seguita da 12.5% di share, un dato in calo rispetto alle precedenti emissioni), stasera, martedì 25 febbraio 2025, va in onda una nuovo episodio in prima serata alle 21:20 su Rai 2. Ecco tutti gli ospiti e le anticipaizoni.

Stasera tutto è possibile, le anticipazioni della puntata di stasera (martedì 25 febbraio 2025)

Nel cast fisso del programma condotto da Stefano De Martino ci sono come sempre Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia. Quest’ultimo, imitatore e comico, vestirà i panni della giornalista di Belve Francesca Fagnani. Il tema della quarta puntata sarà EcoStep. Tanti, come al solito, saranno i giochi e le prove di questa settimana con un solo comun denominatore: divertirsi. Infatti non ci saranno vincitori né sconfitti, l’unica regola è far trascorrere al pubblico in sala e da casa una serata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza. Come in ogni appuntamento con Stasera tutto è possibile ci saranno il Panda, mascotte del programma, animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro.

Gli ospiti della quarta puntata: Manuela Arcuri e Flora Canto con De Martino

Questa sera durante la trasmissione di Rai 2 gli ospiti saranno: il regista napoletano Giovanni Esposito, il conduttore nonché wedding planner Enzo Miccio, l’attrice e imitatrice Brenda Lodigiani, l’attrice e conduttrice TV Flora Canto e un’altra attrice, Manuela Arcuri. Tutti insieme daranno vita alle prove e ai giochi condotti da Stefano De Martino. Il cast fisso del programma, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, si unirà agli ospiti per dar vita a qualcosa di sorprendente come sempre accade quando va in onda il programma di Rai 2.

Qualche giorno fa Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, ha riferito all’Ansa che il programma di De Martino potrebbe ricevere una promozione ed essere spostato su Rai 1 in occasione della puntata finale dell’edizione 2025, in programma il 1 aprile 2025. Infatti Ciannamea ha dichiarato: "Ci piacerebbe portare su Rai 1 la puntata finale di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino, ci stiamo lavorando". La notizia del possibile sbarco di Stasera tutto è possibile sul primo canale della TV di Stato è dovuto al successo ottenuto sia dallo stesso programma che da Stefano De Martino. Infatti il conduttore si sta rivelando sempre più un trascinatore e un macina ascolti con il suo Affari Tuoi, in onda su Rai 1 nell’access prime time.

Dove e quando va in onda

Stasera tutto è possibile va in onda questa sera, martedì 25 febbraio 2025, su Rai 2 alle 21:20. Inoltre la visione è possibile anche attraverso la piattaforma RaiPlay sia on demand che in diretta.

