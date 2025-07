'La Notte del cuore', anticipazioni: la fuga di Nuh e Melek, gesto terrificante e segreti svelati Cosa vedremo nella puntata di La Notte del Cuore in onda stasera - 27 luglio 2025 - in prima serata su Canale 5: tre episodi inediti tra tensioni esplosive, rivincite e segreti svelati.

Su Canale 5 stasera in tv torna l’appuntamento con La Notte del cuore, la soap turca rivelazione di questa estate televisiva. Dopo l’ottimo 17,8% di share (con 1.927.000 spettatori), il cammino della dizzy che racconta la storia Melek e Nuh, due fratelli che decidono di vendicarsi della madre Sumru che li ha abbandonati da piccoli, riprende con una nuova puntata inedita della prima stagione. Ecco le anticipazioni.

Anticipazioni La Notte del cuore: cosa vedremo nella puntata di stasera (27 luglio)

Le anticipazioni della puntata odierna di La Notte del Cuore ci dicono che le tensioni alla villa Sansalan raggiungeranno un nuovo picco: Hikmet assume ufficialmente il comando della dimora di famiglia, radunando la servitù per annunciare che «da ora le regole cambiano». Intanto Ramazan svela a Enise un’amara verità: a ordinargli di abbandonare Sumru e Nihayet nel deserto è stato Samet, l’uomo di cui si era innamorata. Determinata a rimediare, Enise lascia definitivamente la villa e riesce a rintracciare le due donne, che mette al sicuro nella casa della sorella Zehra.

Nel frattempo, il bacio tra Cihan e Melek, immortalato da Bünyamin, finisce sui social scatenando un caso mediatico. Per salvare la reputazione della famiglia, Samet convince Cihan a presentarsi davanti alla stampa insieme a Sevilay. La conferenza, organizzata nell’hotel di famiglia, si trasforma in un momento fuori controllo: tra una cena alcolica e vecchie complicità, i due finiscono per trascorrere la notte nella suite nuziale.

Mentre le foto di Cihan e Melek fanno il giro del web, Nuh e Melek restano imprigionati nei sotterranei del maneggio Sansalan. Sarà Tahsin, grazie a una soffiata anonima, a liberarli. I gemelli, provati ma determinati, incendiano il luogo della loro prigionia e giurano di vendicarsi di chi li ha tenuti in ostaggio. Ora trovano rifugio proprio nella casa di Tahsin, pianificando la loro prossima mossa. Sumru, rifugiatasi con la madre da Zehra, respinge ogni offerta di aiuto: rifiuta persino di seguire Cihan dai Yaprakli, convinta di non avere più un posto tra i Sansalan. Nihayet fatica ad accettare la sua scelta, mentre Enise continua a sostenerla. A scuotere ulteriormente gli equilibri arriva la notizia del ritorno di Harika dall’Italia: Sumru desidera incontrarla, ma sia Harika che Esat non vogliono più avere rapporti con lei.

La notte nel cuore: quante puntate e quando terminerà la serie turca

Partita su Canale 5 domenica 25 maggio 2025, la produzione turca La Notte del Cuore – nota in patria come Siyah Kalp – ha debuttato in patria il 12 settembre 2024 con 24 episodi della durata di oltre due ore ciascuno. Per l’edizione italiana su Canale 5, come accade di frequente con le serie straniere, le puntate originali sono state frazionate in capitoli più brevi da circa 40 minuti.

Questo adattamento porterà il numero complessivo degli episodi trasmessi in Italia a oltre cento, distribuiti in 34 appuntamenti serali da tre episodi ciascuno. Se la programmazione domenicale proseguirà senza variazioni, il finale della serie dovrebbe andare in onda a inizio 2026, anche se la data potrebbe subire modifiche legate alle scelte di palinsesto.

Verso un nuovo successo di share

Finora la messa in onda di La notte del cuore è stata un vero successo per Canale 5, che è riuscita a trovare un jolly vincente nello slot difficilissimo della domenica sera. La serie, infatti, finora ha raccolto una media di share superiore al 15% ed in costante crescita, diventando rapidamente un cult tra gli appassionati di soap. Anche stasera – 27 luglio – le prospettive di un boom di share ci sono tutte. La Notte del Cuore infatti sfiderà un prodotto in replica su Rai 1 (Imma Tataranni), mentre Report su Rai 3 – altro spauracchio della domenica sera – sarà in onda nella meno attraente modalità best of.

Dove vedere La notte nel cuore stasera in tv e streaming (27 lugio 2025)

La decima puntata della versione italiana di La notte nel cuore andrà in onda domenica 27 luglio 2025 alle 21.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili anche in live streaming e on demand sul portale Mediaset Infinity.

