L'Eredità, niente da fare per Gabriele, per i social è una Ghigliottina "Assurda" Il campionissimo segna un nuovo record ma toppa la soluzione finale. Sul web scoppia la polemica: "È proprio ridicolo".

Gabriele Paolini si tiene stretto il titolo di campione de L’Eredità. Nella partita di ieri, domenica 13 aprile 2025, il concorrente toscano è riuscito ad accedere alla sua 15esima Ghigliottina. Dopo aver vinto 300mila euro durante la sua permanenza nel game show di Rai 1, ieri sera ha raggiunto anche un nuovo traguardo: "Per Gabriele poi oggi è un record, è il concorrente che è rimasto più a lungo in questa edizione", ha detto Marco Liorni, sottolineando che il campione è in studio da ben 28 puntate.

Grazie a un Triello fortunato contro la new entry Patrizio, formatore dall’animo artistico, e il veterano Marco, optometrista dalla provincia di Genova, Gabriele ha poi giocato ai Cento Secondi contro quest’ultimo, strappando sul gong l’accesso al match finale. Qui il montepremi era di 200mila euro, dimezzato per quattro volte fino ad arrivare a 12.500, mentre le cinque parole-indizio da collegare tra loro erano ‘Famiglia, Porta, Chiesa, Erba e Lettera’: "Non è assurda ma non sono troppo convinto", ha poi detto il campionissimo, spiegando il perché della sua risposta, ossia, ‘Invito‘. Purtroppo, però, la soluzione corretta era ‘Avvocato‘, termine che ha sollevato parecchie polemiche sui social.

Gabriele sbaglia la Ghigliottina numero 15, e i social protestano: "Non volevano vincesse"

28 puntate e 15 Ghigliottine disputate per Gabriele Paolini, che ieri sera si è confermato ancora una volta campione a L’Eredità. Purtroppo, però, il concorrente della provincia di Massa Carrara non è riuscito ad aggiungere monete d’oro al suo già incredibile bottino vinto finora di 300mila euro, visto che non ha saputo collegare correttamente i cinque indizi del match finale. La sua scelta, infatti, è caduta su ‘Invito’, mentre la soluzione corretta che legava ‘Famiglia, Porta, Chiesa, Erba e Lettera’, era ‘Avvocato‘.

Tante le proteste sui social per questa risposta. Su X, dove ogni sera il pubblico si riunisce per commentare la partita, molti utenti hanno avuto da ridire, trovando la scelta degli autori poco plausibile: "Non volevano vincesse. Con avvocato potevano mettere altre parole, più intuitive", "Avvocato in erba: assurdo. Avvocato Porta: chi se lo ricorda", "Ma Erba è ricollegabile a tutte le professioni e non solo (medico in erba, cantante in erba, studente in erba), in che modo può aiutare a raggiungere la parola avvocato?", "Io farei ricorso", "Avvocato è proprio ridicolo. Ma chi le inventa ste ghigliottine?", "Ormai ci stanno svegli di notte per cercarle impossibili per non far vincere Gabriele".

