Don Matteo 13, anticipazioni (con Terence Hill): un omicidio rovina la festa del parroco di Spoleto La 13esima stagione di Don Matteo torna in onda da stasera - giovedì 22 maggio 2025 - in replica su Rai 1 con la prima puntata: ecco cosa vedremo.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Tutto pronto per il ritorno di Don Matteo. Questa sera, giovedì 22 maggio 2025, Rai 1 rimanda in onda le repliche della 13esima stagione dell’amata serie, proprio nel capitolo dove Terence Hill farà il passaggio di testimone con Don Massimo, alias Raoul Bova. Con l’estate alle porte, era prevedibile che i palinsesti della Tv pubblica iniziassero a puntare sulle fiction più amate, trasmettendo vecchie puntate in attesa che le nuove stagioni siano pronte: esattamente come accadrà anche per Don Matteo, che presto farà il suo debutto con la serie numero 15, già in fase di sviluppo con il primo ciak previsto per giugno 2025 negli studi di Formello, per poi trasferirsi a Spoleto a partire da settembre. Andiamo ora a scoprire le anticipazioni di stasera e quante puntate sono previste.

Don Matteo 13: anticipazioni prima puntata in replica (22 maggio)

Nella prima puntata (in replica) di Don Matteo 13, dal titolo ‘Il giorno perfetto‘, ritroveremo il parroco di Spoleto pronto a festeggiare i quarant’anni di sacerdozio. Purtroppo, però, la festa viene messa in secondo piano dal ritrovamento del cadavere di Sara Riva, una giovane voleva prendere i voti da suora. Nel frattempo, il Maresciallo Cecchini vive in un loop temporale, intrappolato a ripetere lo stesso giorno all’infinito, mentre Anna scopre che Sergio è uscito di prigione prima del previsto, ma è andato via senza avvisare lei e la piccola Ines. Intanto, Don Matteo cerca di scoprire chi ha ucciso la povera Sara, ossia la moglie del suo stesso socio della ragazza: la giovane voleva smascherare l’uomo dopo aver scoperto che tentava di insabbiare delle prove, ma la moglie, impaurita dalla verità, l’ha spinta giù da un ponte.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Don Matteo 13, quante puntate sono, quando va in onda e quando finisce

La 13esima stagione di Don Matteo è composta da 10 puntate in tutto. La prima andrà in onda giovedì 22 maggio 2025 (in replica) e, se il calendario dovesse essere confermato, l’ultimo episodio dovrebbe essere trasmesso il 24 luglio. Ecco il programma completo della serie Don Matteo 13:

prima puntata 22 maggio 2025

seconda puntata 29 maggio 2025

terza puntata 5 giugno 2025

quarta puntata 12 giugno 2025

quinta puntata 19 giugno 2025

sesta puntata 26 giugno 2025

settima puntata 3 luglio 2025

ottava puntata 10 luglio 2025

nona puntata 17 luglio 2025

decima puntata 24 luglio 2025

Inoltre, pare che subito dopo Rai 1 abbia deciso di continuare anche con il 14esimo capitolo. Tutte le puntate, infine, sono visibili anche in streaming e on demand sul sito e la app di RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche