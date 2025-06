Don Matteo 15, primo ciak con mega spoiler: l’angelo caduto di Bova e il futuro di Terence Hill Sono ufficialmente iniziate le riprese della nuova stagione di una delle serie tv Rai più amate di sempre. Cosa dobbiamo aspettarci? Scopriamolo.

E mentre il pubblico rivive le coinvolgenti puntate di Don Matteo 13, attualmente in replica su Rai1 con il passaggio di testimone da Terence Hill a Raoul Bova, sono ufficialmente iniziate le riprese di Don Matteo 15, ovvero l’attesissima nuova stagione di una delle serie tv più amate di sempre. Ed è bastato uno scatto del primo ciak condiviso su Instagram a scatenare tutta la curiosità dei fan: ecco cosa sappiamo su ciò che vedremo.

Don Matteo 15, primo ciak con spoiler: fan impazziti

Ebbene sì, Lux Vide, ovvero la casa di produzione della serie, ha acceso la curiosità dei fan pubblicando su Instagram nelle ultime ore uno scatto dell’inizio delle riprese di Don Matteo 15. In particolare, l’immagine ritrae Raoul Bova di nuovo nei panni di Don Massimo con indosso un maglione scuro e la collanina con croce al collo. Il tutto con lo sguardo intenso a cui ci ha abituati nella precedente stagione della fiction e il ciak in mano.

Ma lo spoiler non finisce qui, perché nella seconda immagine pubblicata è ben visibile la copertina del copione del primo episodio di Don Matteo 15 che, a quanto pare, si intitolerà "Un angelo caduto dal cielo". Ecco allora le prime anticipazioni ufficiali di ciò che potremo vedere nella quindicesima stagione dell’amatissima fiction Don Matteo, le cui riprese sono iniziate metà giugno 2025 tra Spoleto e Formello, con l’intenzione di proseguire per tutta l’estate.

Don Matteo 15, Terence Hill tornerà in scena?

Nella prossima stagione di Don Matteo, oltre a nuovi e sorprendenti personaggi e interpreti, potremo ritrovare l’immancabile cast storico della serie, composto in particolar modo da Nino Frassica (Maresciallo Cecchini), Nathalie Guetta (Natalina) e Francesco Scali (Pippo). Con loro anche gli amatissimi volti di Pietro Pulcini (Ghisoni), Eugenio Mastrandrea (Capitano Diego Martini) e Federica Sabatini (Giulia Mezzanotte).

Ciò che tuttavia tantissimi fan continuano a chiedersi è: avremo modo di rivedere anche il mitico Terence Hill in scena? Ricordiamo infatti che Don Matteo ha visto Terence Hill come protagonista per ben 13 stagioni, e che l’attore ha poi deciso di passare il testimone a Raoul Bova a causa delle difficoltà dovute all’età nel dover girare per mesi e mesi molte ore al giorno. Detto questo, però, non è detto che l’iconico Terence non possa tornare magari per un breve cameo. Al momento non vi sono particolari certezze al riguardo, ma chissà che la produzione non decida di accontentare i tantissimi fan della fiction riportando sul piccolo schermo, anche solo per poco, l’indimenticabile Don Matteo originale.

