Don Matteo 15 si farà? La decisione della Rai su Raoul Bova e il cast storico (e la data di inizio) Confermato Raul Bova e gli attori che compongo il cast storico, mentre le riprese avranno luogo come sempre nelle città di Lazio e Umbria. Si girerà in estate

Mentre su Rai 1, da questa sera, torna in onda la tredicesima stagione di Don Matteo, proprio dal capitolo in cui è entrato in scena Raoul Bova nel ruolo del nuovo parroco di Spoleto, succedendo così a Terence Hill, tutti si chiedono quando verrà trasmessa la 15esima stagione, quella che vedrà ancora Don Massimo alle prese con gli abitanti della cittadina umbra e tutti i casi misteriosi che di volta in volta dovrà affrontare.

Le macchine del set della serie stanno per riaccendersi, e il nuovo capitolo di Don Matteo è attualmente in fase di sviluppo. Le riprese inizieranno a giugno 2025 negli studi di Formello, per poi trasferirsi a Spoleto a partire da settembre. Ma tutti si chiedono quando potremmo vederlo in Tv. Scopritelo nel Video. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

